Незвичайні чіпси із секретного інгредієнта: картопля навіть не знадобиться
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Улюблені ласощі з користю для здоров’я
Про шкоду чіпсів кричать з усіх боків, проте ми все одно їх купуємо. Проблему шкідливості цього продукту можна вирішити, якщо готувати самостійно.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує корисний рецепт чіпсів – яблучні. Вони виходять смачно, корисно і набагато дешевше за магазинний продукт.
Як приготувати яблучні чіпси?
Інгредієнти:
1 яблуко;
мед та кориця — за смаком.
Як приготувати:
- Яблуко наріжте тонкими-претонкими скибочками. При приготуванні чіпсів дуже важливо.
- Викладіть яблука на лист, застелений пергаментом. Яблука слід викладати в один шар.
- Відправте в духовку, розігріту на 80 градусів. Сушити за часом потрібно в залежності від структури, яку ви хочете отримати. Якщо плануєте хрумкі чіпси — потрібно протримати їх години півтори, а якщо ви любите чіпси пом’якше — вистачить і сорок хвилин.
- Дістаньте яблука, посипте корицею та додайте мед.
А ще похрумтіти можна справжньою українською стравою — смачними луковичками. Їх раніше часто готували і завжди подавали до смачного червоного борщу чи розсольника.