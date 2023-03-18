Незвичайні чіпси із секретного інгредієнта: картопля навіть не знадобиться

Улюблені ласощі з користю для здоров’я

Про шкоду чіпсів кричать з усіх боків, проте ми все одно їх купуємо. Проблему шкідливості цього продукту можна вирішити, якщо готувати самостійно.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує корисний рецепт чіпсів – яблучні. Вони виходять смачно, корисно і набагато дешевше за магазинний продукт.

Як приготувати яблучні чіпси?

Інгредієнти:

1 яблуко;

мед та кориця — за смаком.

Як приготувати:

Яблуко наріжте тонкими-претонкими скибочками. При приготуванні чіпсів дуже важливо. Викладіть яблука на лист, застелений пергаментом. Яблука слід викладати в один шар. Відправте в духовку, розігріту на 80 градусів. Сушити за часом потрібно в залежності від структури, яку ви хочете отримати. Якщо плануєте хрумкі чіпси — потрібно протримати їх години півтори, а якщо ви любите чіпси пом’якше — вистачить і сорок хвилин. Дістаньте яблука, посипте корицею та додайте мед.

А ще похрумтіти можна справжньою українською стравою — смачними луковичками. Їх раніше часто готували і завжди подавали до смачного червоного борщу чи розсольника.