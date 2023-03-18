Щоб не відчувалися кістки: лайфхак, який зробить рибні страви ще смачнішими

Дотримуючись його, ви отримаєте ще більше задоволення при поглинанні їжі

Добре любителям риби – для них існує безліч рецептів її приготування. У багатьох рецептах часто її радять обсмажувати.

При такій термообробці рибу з дрібними кістками не дуже зручно їсти — доводиться їх постійно витягувати. Рixelinform пропонує зробити процес їжі більш зручним і пропонує лайфхак, що робити з дрібними кістками в рибі. Якщо слідувати певному рецепту, то кістки добре просмажаться і просто не відчуватимуться у блюді.

Як правильно смажити рибу, щоб не відчувалися дрібні кістки

По-перше, рибу не потрібно розрізати на дрібні шматочки. Її потрібно тільки почистити, видалити нутрощі, розрізати черевце і зробити надрізи на боці.

У черевце покладіть додаткові інгредієнти — цибулю та лавровий лист. Потім рибку обваляйте у борошні. Покладіть її на розпечену сковороду і жарте на повільному вогні.

Завдяки такому способу приготування риби кістки повністю просмажаться і ви не відчуватимете їх. Тож смачного.

Для любителів рибки пропонуємо скуштувати пісний рибний суп іспанською. Його можна приготувати за оригінальним рецептом – з креветками.