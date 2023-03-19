Чудовий бісквіт за 5 хвилин: безпрограшний варіант для сніданку
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Десерт підійде і в якості смачного десерту до чаю
Сніданок — важливий прийом їжі. Він піднімає настрій і надає сил на цілий день, саме тому він має бути смачним та корисним. Існує безліч варіантів смачного та швидкого сніданку – це може бути смачний та пишний омлет або оладки з яблук та бананів. Якщо захотілося з ранку незвичайного, можна приготувати бутерброд з маринованим буряком.
Якщо ж часу немає взагалі, а хочеться побалувати своїх рідних смачненьким із самого ранку, Foodman пропонує вельми оригінальний бісквіт у чашці. Його приготування займає не більше п'яти хвилин, а результат — чудовий.
Як приготувати бісквіт за 5 хвилин
Що потрібно:
- борошно — 4 ст.л.;
- яйце — 1 шт.;
- молоко — 5 ст.л.;
- какао — 2 ст.л.;
- рослинна олія — 3 ст.л.;
- цукор — 4 ст.л.;
- розпушувач тіста — 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- Збиваємо яйце із цукром.
- Додаємо олію та молоко.
- Додаємо какао, розпушувач та борошно, перемішуємо.
- Чашку об’ємом не менше 500 мл змащуємо олією, присипаємо борошном. Вливаємо тісто.
- Готуємо в мікрохвильовій печі на повній потужності три хвилини.
Ми вже ділилися, що додати в тісто, щоб бісквіт вийшов смачнішим. Вся справа лише в одному інгредієнті.