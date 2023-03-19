Чудовий бісквіт за 5 хвилин: безпрограшний варіант для сніданку

Десерт підійде і в якості смачного десерту до чаю

Сніданок — важливий прийом їжі. Він піднімає настрій і надає сил на цілий день, саме тому він має бути смачним та корисним. Існує безліч варіантів смачного та швидкого сніданку – це може бути смачний та пишний омлет або оладки з яблук та бананів. Якщо захотілося з ранку незвичайного, можна приготувати бутерброд з маринованим буряком.

Якщо ж часу немає взагалі, а хочеться побалувати своїх рідних смачненьким із самого ранку, Foodman пропонує вельми оригінальний бісквіт у чашці. Його приготування займає не більше п'яти хвилин, а результат — чудовий.

Як приготувати бісквіт за 5 хвилин

Що потрібно:

борошно — 4 ст.л.;

яйце — 1 шт.;

молоко — 5 ст.л.;

какао — 2 ст.л.;

рослинна олія — 3 ст.л.;

цукор — 4 ст.л.;

розпушувач тіста — 1 ч.л.

Спосіб приготування:

Збиваємо яйце із цукром. Додаємо олію та молоко. Додаємо какао, розпушувач та борошно, перемішуємо. Чашку об’ємом не менше 500 мл змащуємо олією, присипаємо борошном. Вливаємо тісто. Готуємо в мікрохвильовій печі на повній потужності три хвилини.

Ми вже ділилися, що додати в тісто, щоб бісквіт вийшов смачнішим. Вся справа лише в одному інгредієнті.