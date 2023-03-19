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Чудовий бісквіт за 5 хвилин: безпрограшний варіант для сніданку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Оригінальна подача улюбленого бісквіту
Оригінальна подача улюбленого бісквіту

Десерт підійде і в якості смачного десерту до чаю

Сніданок — важливий прийом їжі. Він піднімає настрій і надає сил на цілий день, саме тому він має бути смачним та корисним. Існує безліч варіантів смачного та швидкого сніданку – це може бути смачний та пишний омлет або оладки з яблук та бананів. Якщо захотілося з ранку незвичайного, можна приготувати бутерброд з маринованим буряком.

Якщо ж часу немає взагалі, а хочеться побалувати своїх рідних смачненьким із самого ранку, Foodman пропонує вельми оригінальний бісквіт у чашці. Його приготування займає не більше п'яти хвилин, а результат — чудовий.

Як приготувати бісквіт за 5 хвилин

Що потрібно:

  • борошно — 4 ст.л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • молоко — 5 ст.л.;
  • какао — 2 ст.л.;
  • рослинна олія — 3 ст.л.;
  • цукор — 4 ст.л.;
  • розпушувач тіста — 1 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Збиваємо яйце із цукром.
  2. Додаємо олію та молоко.
  3. Додаємо какао, розпушувач та борошно, перемішуємо.
  4. Чашку об’ємом не менше 500 мл змащуємо олією, присипаємо борошном. Вливаємо тісто.
  5. Готуємо в мікрохвильовій печі на повній потужності три хвилини.

Ми вже ділилися, що додати в тісто, щоб бісквіт вийшов смачнішим. Вся справа лише в одному інгредієнті.

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