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Як приготувати курячий суп з вермишеллю: простий рецепт від шеф-кухаря

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Легкий суп з вермішеллю – завжди гарне рішення
Легкий суп з вермішеллю – завжди гарне рішення. Фото http://smach.com.ua/

Виручить, коли потрібно приготувати швидкий обід

Як приготувати звичайний суп, щоб він вийшов легким, смачним та ароматним? Безумовно, можна спробувати додати у страву букет гарні – це чудова приправа, яка надає стравам фантастичного смаку.

А ми скористаємося рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка та приготуємо легкий курячий суп із вермішеллю. Тим більше, що зі стравою можна експериментувати — за бажанням туди додаємо картоплю чи батат, цвітну чи брюссельську капусту та броколі, зелений горошок чи кукурудзу.

Як приготувати курячий суп з вермішеллю

Що потрібно:

  • 2 курячі стегна;
  • 3 горошини чорного перцю;
  • 1 лавровий лист;
  • 200 г цукіні чи кабачків;
  • 150 г томатів чері (можна взяти звичайні);
  • 1 солодкий перець;
  • 100 г макаронів (тонка вермішель);
  • 3 гілочки кропу;
  • сіль та перець за смаком.

Що робити:

  1. Курячі стегна помийте, зріжте зайвий жир і складіть у каструлю.
  2. Залийте 1,5л. води, додайте чорний перець та лавровий лист. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння та готуйте 20 хвилин.
  3. Цукіні чи кабачок поріжте кубиком. З солодкого перцю приберіть плодоніжку та насіння, поріжте кубиками. Томати черрі розріжте на дві або чотири частини — як любите більше.
  4. Зніміть бульйон із вогню. Дістаньте стегна та прянощі з нього. Відріжте м’ясо від кістки і відправте назад у каструлю з бульйоном. Можете нарізати м’ясо на порційні шматки.
  5. Поставте бульйон на середній вогонь, додайте 100 г тонкої вермішелі. За хвилину додайте в каструлю порізані цукіні, перець і томати.
  6. Посоліть і поперчіть суп, а через 2 хвилини зніміть з вогню і подавайте разом із подрібненою зеленню кропу.

Щоб урізноманітнити "супне" меню, можна приготувати суп із фрикадельками. Він готується швидко, тому точно сподобається вашій родині.

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#Рецепт #Суп #Обід #Готуємо вдома