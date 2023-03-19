Як приготувати курячий суп з вермишеллю: простий рецепт від шеф-кухаря

Виручить, коли потрібно приготувати швидкий обід

Як приготувати звичайний суп, щоб він вийшов легким, смачним та ароматним? Безумовно, можна спробувати додати у страву букет гарні – це чудова приправа, яка надає стравам фантастичного смаку.

А ми скористаємося рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка та приготуємо легкий курячий суп із вермішеллю. Тим більше, що зі стравою можна експериментувати — за бажанням туди додаємо картоплю чи батат, цвітну чи брюссельську капусту та броколі, зелений горошок чи кукурудзу.

Як приготувати курячий суп з вермішеллю

Що потрібно:

2 курячі стегна;

3 горошини чорного перцю;

1 лавровий лист;

200 г цукіні чи кабачків;

150 г томатів чері (можна взяти звичайні);

1 солодкий перець;

100 г макаронів (тонка вермішель);

3 гілочки кропу;

сіль та перець за смаком.

Що робити:

Курячі стегна помийте, зріжте зайвий жир і складіть у каструлю. Залийте 1,5л. води, додайте чорний перець та лавровий лист. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння та готуйте 20 хвилин. Цукіні чи кабачок поріжте кубиком. З солодкого перцю приберіть плодоніжку та насіння, поріжте кубиками. Томати черрі розріжте на дві або чотири частини — як любите більше. Зніміть бульйон із вогню. Дістаньте стегна та прянощі з нього. Відріжте м’ясо від кістки і відправте назад у каструлю з бульйоном. Можете нарізати м’ясо на порційні шматки. Поставте бульйон на середній вогонь, додайте 100 г тонкої вермішелі. За хвилину додайте в каструлю порізані цукіні, перець і томати. Посоліть і поперчіть суп, а через 2 хвилини зніміть з вогню і подавайте разом із подрібненою зеленню кропу.

Щоб урізноманітнити "супне" меню, можна приготувати суп із фрикадельками. Він готується швидко, тому точно сподобається вашій родині.