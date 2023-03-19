Як приготувати курячий суп з вермишеллю: простий рецепт від шеф-кухаря
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Виручить, коли потрібно приготувати швидкий обід
Як приготувати звичайний суп, щоб він вийшов легким, смачним та ароматним? Безумовно, можна спробувати додати у страву букет гарні – це чудова приправа, яка надає стравам фантастичного смаку.
А ми скористаємося рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка та приготуємо легкий курячий суп із вермішеллю. Тим більше, що зі стравою можна експериментувати — за бажанням туди додаємо картоплю чи батат, цвітну чи брюссельську капусту та броколі, зелений горошок чи кукурудзу.
Як приготувати курячий суп з вермішеллю
Що потрібно:
- 2 курячі стегна;
- 3 горошини чорного перцю;
- 1 лавровий лист;
- 200 г цукіні чи кабачків;
- 150 г томатів чері (можна взяти звичайні);
- 1 солодкий перець;
- 100 г макаронів (тонка вермішель);
- 3 гілочки кропу;
- сіль та перець за смаком.
Що робити:
- Курячі стегна помийте, зріжте зайвий жир і складіть у каструлю.
- Залийте 1,5л. води, додайте чорний перець та лавровий лист. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння та готуйте 20 хвилин.
- Цукіні чи кабачок поріжте кубиком. З солодкого перцю приберіть плодоніжку та насіння, поріжте кубиками. Томати черрі розріжте на дві або чотири частини — як любите більше.
- Зніміть бульйон із вогню. Дістаньте стегна та прянощі з нього. Відріжте м’ясо від кістки і відправте назад у каструлю з бульйоном. Можете нарізати м’ясо на порційні шматки.
- Поставте бульйон на середній вогонь, додайте 100 г тонкої вермішелі. За хвилину додайте в каструлю порізані цукіні, перець і томати.
- Посоліть і поперчіть суп, а через 2 хвилини зніміть з вогню і подавайте разом із подрібненою зеленню кропу.
Щоб урізноманітнити "супне" меню, можна приготувати суп із фрикадельками. Він готується швидко, тому точно сподобається вашій родині.