"Солодкий" вінегрет: рецепт класичного салату з незвичайним інгредієнтом, який змінить його смак
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Легко, смачно та несподівано!
Вінегрет поєднує в собі велику кількість варених овочів, кислинку солоних огірків або квашеної капусти та ситну заправку з олії. Салат готується швидко та просто, але насичує на весь день.
Класичним вінегретом уже нікого не здивуєш. Але ж необов’язково дотримуватися рецепту, а можна пофантазувати інгредієнтами або із заправкою. Smach пропонує змінити рецепт салату, додавши туди яблука. Рекомендується вибирати кислі сорти, проте солодкий відтінок також може припасти гурманам до смаку.
Як приготувати вінегрет з яблуками
Інгредієнти:
- квашена капуста — 150 г;
- буряк — 2 шт.;
- олія соняшникова — 2 ст. л.;
- яблуко – 2 шт.;
- солоний огірок — 2 шт.;
- оцет — 1 ч. л.;
- морква — 2 шт.;
- консервований горошок — 1 банка.
Спосіб приготування:
- Овочі відварити, очистити та порізати на дрібні кубики.
- Злити з горошку воду, трохи віджати капусту.
- Яблука очистити, вирізати серцевину і порізати кубиками.
- Всі продукти покласти в миску та перемішати.
- Полити оцтом, змішаним із олією та спеціями.
Слід пам’ятати, що вінегрет — страва, що швидко псується, через наявність у складі кислих продуктів. Проте Телеграф уже ділився секретами тривалого зберігання продуктів.