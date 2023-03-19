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"Солодкий" вінегрет: рецепт класичного салату з незвичайним інгредієнтом, який змінить його смак

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Класичний салат із новим смаком
Класичний салат із новим смаком. Фото zira.uz

Легко, смачно та несподівано!

Вінегрет поєднує в собі велику кількість варених овочів, кислинку солоних огірків або квашеної капусти та ситну заправку з олії. Салат готується швидко та просто, але насичує на весь день.

Класичним вінегретом уже нікого не здивуєш. Але ж необов’язково дотримуватися рецепту, а можна пофантазувати інгредієнтами або із заправкою. Smach пропонує змінити рецепт салату, додавши туди яблука. Рекомендується вибирати кислі сорти, проте солодкий відтінок також може припасти гурманам до смаку.

Як приготувати вінегрет з яблуками

Інгредієнти:

  • квашена капуста — 150 г;
  • буряк — 2 шт.;
  • олія соняшникова — 2 ст. л.;
  • яблуко – 2 шт.;
  • солоний огірок — 2 шт.;
  • оцет — 1 ч. л.;
  • морква — 2 шт.;
  • консервований горошок — 1 банка.

Спосіб приготування:

  1. Овочі відварити, очистити та порізати на дрібні кубики.
  2. Злити з горошку воду, трохи віджати капусту.
  3. Яблука очистити, вирізати серцевину і порізати кубиками.
  4. Всі продукти покласти в миску та перемішати.
  5. Полити оцтом, змішаним із олією та спеціями.

Слід пам’ятати, що вінегрет — страва, що швидко псується, через наявність у складі кислих продуктів. Проте Телеграф уже ділився секретами тривалого зберігання продуктів.

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#Рецепт #Салат #Вінегрет #Готуємо вдома