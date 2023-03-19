"Солодкий" вінегрет: рецепт класичного салату з незвичайним інгредієнтом, який змінить його смак

Легко, смачно та несподівано!

Вінегрет поєднує в собі велику кількість варених овочів, кислинку солоних огірків або квашеної капусти та ситну заправку з олії. Салат готується швидко та просто, але насичує на весь день.

Класичним вінегретом уже нікого не здивуєш. Але ж необов’язково дотримуватися рецепту, а можна пофантазувати інгредієнтами або із заправкою. Smach пропонує змінити рецепт салату, додавши туди яблука. Рекомендується вибирати кислі сорти, проте солодкий відтінок також може припасти гурманам до смаку.

Як приготувати вінегрет з яблуками

Інгредієнти:

квашена капуста — 150 г;

буряк — 2 шт.;

олія соняшникова — 2 ст. л.;

яблуко – 2 шт.;

солоний огірок — 2 шт.;

оцет — 1 ч. л.;

морква — 2 шт.;

консервований горошок — 1 банка.

Спосіб приготування:

Овочі відварити, очистити та порізати на дрібні кубики. Злити з горошку воду, трохи віджати капусту. Яблука очистити, вирізати серцевину і порізати кубиками. Всі продукти покласти в миску та перемішати. Полити оцтом, змішаним із олією та спеціями.

Слід пам’ятати, що вінегрет — страва, що швидко псується, через наявність у складі кислих продуктів. Проте Телеграф уже ділився секретами тривалого зберігання продуктів.