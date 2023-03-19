Усі з’їдять за секунду: рецепт фантастичного мандаринового пирога на сковороді

Випічка не залишить нікого байдужим

Якщо хочеться побалувати себе чимось смачненьким, але не хочеться поратися зі складними рецептами, мандариновий пиріг — те, що потрібно. Тим більше, для нього можна використовувати і запашне мандаринове варення.

Та й духовка не потрібна. Vazhnoznat готує випічку на сковороді. Такий пиріг виходить соковитим, ароматним та дуже смачним. Він завжди рятує, коли немає часу.

Як приготувати пиріг з мандарини

Що для нього потрібно:

5-6 мандаринів середнього розміру;

20 г вершкового масла;

30 г цукру;

мелений кардамон чи кориця за бажанням;

Для тесту вам знадобиться:

1 велике або два маленькі яйця;

50 г молока;

50 г цукру;

25 г рослинної олії;

120 г борошна;

5 г розпушувача;

цедра лимона чи ванілін.

Як приготувати:

Для тіста у великій мисці змішуємо цукор, борошно та розпушувач. За бажання можна додати цедру лимона або ванілін для запаху. Вбити яйця, влити олію. Тонкою цівкою необхідно лити молоко, замішуючи тісто. Його консистенція має нагадувати рідку сметану. Залишимо тісто на деякий час. На сковороду насипте цукор і додайте вершкове масло. Помішуючи лопаткою, доведіть суміш до карамельного кольору. Мандарини почистьте, видаліть кісточки. Розріжте фрукти навпіл і викладіть їх на сковороду з карамеллю зрізом вниз. За бажанням посипте спеціями — кардамоном або корицею. На мандарини вилийте підготовлене тісто. Накрийте кришкою і смажте, доки він не підрум’яниться. Пиріг має вийти карамельного кольору.

Якщо ви любите цитрусові, на зміну мандариновому пирогу може прийти лимонний. Готується він так само швидко та легко.