Маленька хитрість для смачних котлет: що додати у фарш, щоб він був соковитішим

За допомогою цього секрету можна зробити котлети менш калорійними.

Зараз стільки рецептів приготування страв, що вигадати нові дуже складно. Але ніхто нам не заважає вдосконалити старі!

Чи можливо зробити улюблені котлети ще смачнішими та соковитішими? Досвідчені господарки стверджують, що так. Секрет приголомшливого фаршу розповів Рixelinform.

Як зробити фарш соковитішим

Зазвичай для цього додають овочі чи томатний сік. Однак досвідчені господині знайшли ще один спосіб пом’якшити фарш – це додати до нього мінеральну воду. Такий фокус можна зробити як із курячим, так і з будь-яким іншим фаршем.

Так-так, з мінералкою котлетки будуть ароматнішими, адже спеції краще розкриють свій смак. До того ж такий спосіб дозволяє не додавати в котлети хліба, а це позитивно позначиться на фігурі.

Однак тут важливими є пропорції — якщо переборщити, котлетки можуть розпливтися. Тому рекомендуємо на 600-700 г готового фаршу взяти лише 100 мл газованої мінеральної води. Потім необхідно все перемішати і залишити на деякий час, щоб настоявся фарш. А далі просто – готуємо котлети як завжди.

Важливо не лише правильно готувати їжу, а й розігрівати. Як зберегти свіжість їжі при розігріві в мікрохвильовій печі, ми вже розповідали.