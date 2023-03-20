Оригінальний рецепт звичної страви: як приготувати "капустяні чебуреки"

Незвичайна страва із звичайних інгредієнтів

З фаршу вже вигадано стільки різних страв! Це і смачні котлетки, і "лінива" лазіння на сковороді, все складно відразу згадати. Здається, що вигадати щось нове дуже нереально.

Якщо вам набридли голубці та чебуреки, пропонуємо оновити ваше меню та приготувати "капустяні чебуреки". Навряд чи хтось відмовиться від такої незвичайної страви. Та й готувати його за рецептом Ukr.Media дуже легко.

Як приготувати "капустяні чебуреки"

Інгредієнти:

великий качан капусти (близько 1,5 кг);

1 склянка рису (250 гр. у сухому вигляді);

400 гр. фаршу;

1 цибуля;

1 морква;

1 зелений та червоний болгарський перець;

спеції, сіль за смаком;

рослинна олія;

трохи твердого сиру для посипання.

Для панірування:

2 ст. л. борошна;

4 яйця;

1 ч. л. солі.

Спосіб приготування:

У капусті видаліть качан і варіть до м’якості близько 10 хвилин. Відваріть рис до повної готовності. На олії обсмажте цибулю, моркву, перець. Додайте овочі та рис у фарш. Посоліть, додайте улюблені спеції, за бажанням – зелень. Розберіть капусту на листя. На половинку листа покладіть начинку тонким шаром. Закрийте другою половинкою листа, відріжте за краями зайву капусту. Закрийте другою половинкою листа. Форма страви нагадуватиме чебурек. Відріжте зайву капусту по краю. Яйця змішайте з борошном та сіллю, у цій суміші обваляйте "чебурек". Обсмажте його з обох боків протягом 3-5 хвилин. За пару хвилин до готовності посипте сиром.

А ось фарш для "чебуреків" можна ще покращити. Він стане соковитішим за допомогою всього одного нехитрого трюка.