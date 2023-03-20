Смачно, як у Макдональдсі: рецепт хрустких нагетсів у духовці
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Ніжні, але з скоринкою — і навіть смажити не треба
Нагетси – дуже популярна закуска. Готується вона з філе курячої грудки в хрумкій паніровці, обсмаженою в олії.
Через такий спосіб приготування багато хто уникатиме цю страву. А що, якщо спробувати запекти нагетси? Ukr.Media стверджує, що скоринка буде такою ж хрусткою, а м’ясо — таким самим соковитим.
Як приготувати нагетси в духовці
Інгредієнти
- 500 гр. курячого філе;
- 150 гр. сметани;
- 100 гр. несолодких кукурудзяних пластівців;
- 100 гр. напівтвердого сиру;
- 1 ч. л. паприки;
- 1,5 ч. л. білого меленого перцю;
- 1 ч. л. солі.
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізати невеликими шматочками.
- Змішати сметану, паприку, білий мелений перець та сіль. Додати до цього маринаду куряче філе, перемішати, залишити на 20 хвилин.
- У цей час підготувати паніровку. Для цього потрібно несолодкі кукурудзяні пластівці перемолоти блендером, натерти сир і перемішати все.
- Кожен шматочок курячого філе обваляти в паніровці. Викласти на лист, застелений пергаментним папером. Запікати 30 хвилин в духовці, розігрітій до 200°C.
Якщо дуже захотілося їсти, а м’ясо — у морозилці, не впадайте у відчай. Є кілька способів його швидкого розморожування.