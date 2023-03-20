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Смачно, як у Макдональдсі: рецепт хрустких нагетсів у духовці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Хрусткі та соковиті нагетси
Хрусткі та соковиті нагетси. Фото http://gurman.co.ua

Ніжні, але з скоринкою — і навіть смажити не треба

Нагетси – дуже популярна закуска. Готується вона з філе курячої грудки в хрумкій паніровці, обсмаженою в олії.

Через такий спосіб приготування багато хто уникатиме цю страву. А що, якщо спробувати запекти нагетси? Ukr.Media стверджує, що скоринка буде такою ж хрусткою, а м’ясо — таким самим соковитим.

Як приготувати нагетси в духовці

Інгредієнти

  • 500 гр. курячого філе;
  • 150 гр. сметани;
  • 100 гр. несолодких кукурудзяних пластівців;
  • 100 гр. напівтвердого сиру;
  • 1 ч. л. паприки;
  • 1,5 ч. л. білого меленого перцю;
  • 1 ч. л. солі.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе нарізати невеликими шматочками.
  2. Змішати сметану, паприку, білий мелений перець та сіль. Додати до цього маринаду куряче філе, перемішати, залишити на 20 хвилин.
  3. У цей час підготувати паніровку. Для цього потрібно несолодкі кукурудзяні пластівці перемолоти блендером, натерти сир і перемішати все.
  4. Кожен шматочок курячого філе обваляти в паніровці. Викласти на лист, застелений пергаментним папером. Запікати 30 хвилин в духовці, розігрітій до 200°C.

Якщо дуже захотілося їсти, а м’ясо — у морозилці, не впадайте у відчай. Є кілька способів його швидкого розморожування.

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#Рецепт #Закуска #Нагетси