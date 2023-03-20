Чудово смачно і неймовірно просто: рецепт шоколадної ковбаски без випічки

Улюблений десерт лише за півгодини

Дивовижна шоколадна ковбаска — ця насолода в дитинстві була дуже бажаним ласощами! Як ми раділи такому частуванню!

Виявляється, її нескладно зробити вдома, особливо за рецептом Smak. А якщо залучити до процесу дітей, то буде ще весело. Усього трохи зусиль, і після роботи можна буде насолодитися результатами спільної праці за чашкою чаю.

Як приготувати шоколадну ковбаску вдома?

Що потрібно:

масло вершкове — 1 упаковка;

цукор — 1 склянка;

какао — 2 ст.л.;

молоко — 1/3 склянки;

печиво — 400 г;

волоський горіх — за смаком.

Спосіб приготування

Печиво добре розкачати руками чи качалкою. Олію розтопити в сотейнику. Цукор змішати з какао та вилити до олії. Перемішати. Влити туди молоко і закип’ятити масу. Додати також у сотейник печиво та подрібнені горіхи. Ретельно розмішати. На столі розстелити харчову плівку, в центр викласти шоколадну масу (її вистачає на дві ковбаски) так, щоб на місці майбутньої ковбаси залишалося сантиметрів 5 чистої плівки. Скрутити шоколадну масу, кінці плівки зав’язати і відправити ласощі на кілька годин на морозилку. За бажання готові ласощі присипати цукровою пудрою.

А пам’ятаєте ще один десерт із дитинства — неймовірні горішки зі згущеним молоком? Виявляється, його можна приготувати без спеціальної форми!