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Чудово смачно і неймовірно просто: рецепт шоколадної ковбаски без випічки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніша насолода — шоколадна ковбаска
Найсмачніша насолода — шоколадна ковбаска. Фото smak.ua

Улюблений десерт лише за півгодини

Дивовижна шоколадна ковбаска — ця насолода в дитинстві була дуже бажаним ласощами! Як ми раділи такому частуванню!

Виявляється, її нескладно зробити вдома, особливо за рецептом Smak. А якщо залучити до процесу дітей, то буде ще весело. Усього трохи зусиль, і після роботи можна буде насолодитися результатами спільної праці за чашкою чаю.

Як приготувати шоколадну ковбаску вдома?

Що потрібно:

  • масло вершкове — 1 упаковка;
  • цукор — 1 склянка;
  • какао — 2 ст.л.;
  • молоко — 1/3 склянки;
  • печиво — 400 г;
  • волоський горіх — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Печиво добре розкачати руками чи качалкою.
  2. Олію розтопити в сотейнику.
  3. Цукор змішати з какао та вилити до олії. Перемішати.
  4. Влити туди молоко і закип’ятити масу.
  5. Додати також у сотейник печиво та подрібнені горіхи. Ретельно розмішати.
  6. На столі розстелити харчову плівку, в центр викласти шоколадну масу (її вистачає на дві ковбаски) так, щоб на місці майбутньої ковбаси залишалося сантиметрів 5 чистої плівки.
  7. Скрутити шоколадну масу, кінці плівки зав’язати і відправити ласощі на кілька годин на морозилку.
  8. За бажання готові ласощі присипати цукровою пудрою.

А пам’ятаєте ще один десерт із дитинства — неймовірні горішки зі згущеним молоком? Виявляється, його можна приготувати без спеціальної форми!

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#Рецепт #Десерт #Готуємо вдома