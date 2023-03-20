Чудово смачно і неймовірно просто: рецепт шоколадної ковбаски без випічки
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Улюблений десерт лише за півгодини
Дивовижна шоколадна ковбаска — ця насолода в дитинстві була дуже бажаним ласощами! Як ми раділи такому частуванню!
Виявляється, її нескладно зробити вдома, особливо за рецептом Smak. А якщо залучити до процесу дітей, то буде ще весело. Усього трохи зусиль, і після роботи можна буде насолодитися результатами спільної праці за чашкою чаю.
Як приготувати шоколадну ковбаску вдома?
Що потрібно:
- масло вершкове — 1 упаковка;
- цукор — 1 склянка;
- какао — 2 ст.л.;
- молоко — 1/3 склянки;
- печиво — 400 г;
- волоський горіх — за смаком.
Спосіб приготування
- Печиво добре розкачати руками чи качалкою.
- Олію розтопити в сотейнику.
- Цукор змішати з какао та вилити до олії. Перемішати.
- Влити туди молоко і закип’ятити масу.
- Додати також у сотейник печиво та подрібнені горіхи. Ретельно розмішати.
- На столі розстелити харчову плівку, в центр викласти шоколадну масу (її вистачає на дві ковбаски) так, щоб на місці майбутньої ковбаси залишалося сантиметрів 5 чистої плівки.
- Скрутити шоколадну масу, кінці плівки зав’язати і відправити ласощі на кілька годин на морозилку.
- За бажання готові ласощі присипати цукровою пудрою.
А пам’ятаєте ще один десерт із дитинства — неймовірні горішки зі згущеним молоком? Виявляється, його можна приготувати без спеціальної форми!