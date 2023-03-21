Як почистити і натерти буряк, щоб залишитися чистим: поради, які допоможуть на кухні

Завдяки цим порадам з ваших рук ніколи не скажеш, що ви мали справу з буряком

Буряк люблять багато людей. Вsy насичений вітамінами та антиоксидантами, до того ж неймовірно смачний. І якщо зварити буряк — справа проста, то чистити і терти любить далеко не кожна господиня.

Яскравий буряковий сік може забруднити все довкола — руки, стіл, посуд, а може й на стіну бризнути. Відмити його — ще задоволення. Секретами, як почистити та натерти буряк легко, ділиться Ukr.Media.

Як швидко почистити варений буряк

Злийте воду, в якій варився овоч і налийте в каструлю холодну воду. Можете додати навіть кубики льоду.

Під водою почніть акуратно м’яти буряки. Це допоможе позбавитися шкірки і не зашкодить коренеплід.

Як акуратно натерти буряк

Перед процедурою натріть долоні олією — це дозволить залишатися їм чистими і зволожить шкіру рук. Також можна скористатися соком лимона або серветкою, просоченою оцтом. Проте кислота сильно сушить шкіру, тому після закінчення роботи скористайтеся зволожуючим кремом для рук.

Способи натерти буряк і залишитися з чистими руками:

Очищений буряк наколіть на вилку посередині таким чином, щоб вона не зісковзувала. Повертаючи овоч, натирайте його з різних боків. Перед тим, як натирати буряки, надягніть на руки медичні рукавички. Вони допоможуть залишитись вашим рукам чистими. Якщо немає рукавичок, замініть їх пакетами.

Вінегрет — один із перших продуктів, який асоціюється з буряком. Щоб він не набрид, салат легко урізноманітнити за допомогою нехитрих інгредієнтів.