Смачно, як у бабусі: рецепт пишних оладок без борошна та молока
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Смачний сніданок за 10 хвилин
Хто ж відмовиться від бабусиної випічки? Улюблені сирники чи пишні оладки за сімейним рецептом — що може бути смачніше вранці? З варенням, медом чи згущеним молоком — здається, що готовий з’їсти і руку по лікоть.
Оладки в бабусиному виконанні — це цілий процес: дістається борошно та з холодильника молоко. Але якщо цих продуктів немає під рукою, залишатись без сніданку? А ось і ні, пишним і смачним оладкам за "Бабусиними рецептами" бути! Та й використання кондитерського мішка суттєво полегшує процес.
Як приготувати оладки без борошна та молока
Для випікання нам знадобиться:
- 250 г манної крупи;
- 2 яйця;
- 2 ст. л. цукор;
- 250 мл кефіру;
- 0,5 год. л. соди;
- 1 дрібка солі.
Спосіб приготування:
- Розбиваємо в окрему миску яйця, висипаємо сіль, соду та цукровий пісок. Сюди ж додаємо кефір, збиваємо інгредієнти віночком.
- В отриману суміш висипаємо манну крупу, знову змішуємо.
- Накриваємо отримане тісто плівкою, залишаємо в теплі півгодини.
- Наповнюємо тістом кондитерський мішок.
- На сковороді розігріваємо приблизно 100 мл олії.
- Видавлюємо з мішка порцію оладок, обсмажуємо з боків золотистого кольору.
Якщо ви скучили за бабусиною випічкою, можна ще приготувати пиріжки. А з незвичайною начинкою такі пиріжки можна подавати навіть до борщу.