Смачно, як у бабусі: рецепт пишних оладок без борошна та молока

Смачний сніданок за 10 хвилин

Хто ж відмовиться від бабусиної випічки? Улюблені сирники чи пишні оладки за сімейним рецептом — що може бути смачніше вранці? З варенням, медом чи згущеним молоком — здається, що готовий з’їсти і руку по лікоть.

Оладки в бабусиному виконанні — це цілий процес: дістається борошно та з холодильника молоко. Але якщо цих продуктів немає під рукою, залишатись без сніданку? А ось і ні, пишним і смачним оладкам за "Бабусиними рецептами" бути! Та й використання кондитерського мішка суттєво полегшує процес.

Як приготувати оладки без борошна та молока

Для випікання нам знадобиться:

250 г манної крупи;

2 яйця;

2 ст. л. цукор;

250 мл кефіру;

0,5 год. л. соди;

1 дрібка солі.

Спосіб приготування:

Розбиваємо в окрему миску яйця, висипаємо сіль, соду та цукровий пісок. Сюди ж додаємо кефір, збиваємо інгредієнти віночком. В отриману суміш висипаємо манну крупу, знову змішуємо. Накриваємо отримане тісто плівкою, залишаємо в теплі півгодини. Наповнюємо тістом кондитерський мішок. На сковороді розігріваємо приблизно 100 мл олії. Видавлюємо з мішка порцію оладок, обсмажуємо з боків золотистого кольору.

Якщо ви скучили за бабусиною випічкою, можна ще приготувати пиріжки. А з незвичайною начинкою такі пиріжки можна подавати навіть до борщу.