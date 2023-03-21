Коли немає часу на сніданок: рецепт смачної піци на багеті за лічені хвилини

Вона припаде вам до душі за швидкість та легкість приготування

Піца подобається всім, навіть дітям. Традиційно вона готується з тіста, яке покривають томатним соусом із спеціями, а потім уже кладуть начинку. Але що робити, якщо возитися з тестом лінь, а поласувати смаком страви хочеться?

Піца на багеті — один із найпростіших способів приготувати її вдома. За рецептом Shuba.ua страва буде готова в найкоротший термін. А начинка може бути будь-якою — все залежить лише від вашої фантазії.

Як приготувати піцу на багеті

Інгредієнти на 4 порції:

1 французький багет;

2 томати;

200 г томатного пюре;

70 г твердого сиру;

70 г моцарели;

10 г базиліка;

2 г сушеного орегано;

сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування:

Помийте і наріжте невеликими шматочками помідори, а багет розріжте вздовж навпіл. Потім знову розріжте навпіл, цього разу по ширині. Змішайте томатне пюре, пластівці чилі, базилік, сушений орегано та оливкову олію. Приправте сіллю та перцем. Перекладіть половинки багета на застелений пергаментом лист і змастіть томатним соусом. На багет покладіть шматочки помідорів та базилік, посипте тертим сиром. Наріжте моцарелу шматочками і покладіть зверху. Випікайте близько 15 хвилин при 180°C. Після цього увімкніть функцію гриля і запікайте ще 3 хвилини, поки сир не стане золотистим. Подавайте піцу на хлібі гарячою!

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