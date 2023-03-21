Коли немає часу на сніданок: рецепт смачної піци на багеті за лічені хвилини
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Вона припаде вам до душі за швидкість та легкість приготування
Піца подобається всім, навіть дітям. Традиційно вона готується з тіста, яке покривають томатним соусом із спеціями, а потім уже кладуть начинку. Але що робити, якщо возитися з тестом лінь, а поласувати смаком страви хочеться?
Піца на багеті — один із найпростіших способів приготувати її вдома. За рецептом Shuba.ua страва буде готова в найкоротший термін. А начинка може бути будь-якою — все залежить лише від вашої фантазії.
Як приготувати піцу на багеті
Інгредієнти на 4 порції:
- 1 французький багет;
- 2 томати;
- 200 г томатного пюре;
- 70 г твердого сиру;
- 70 г моцарели;
- 10 г базиліка;
- 2 г сушеного орегано;
- сіль, чорний мелений перець — на смак.
Спосіб приготування:
- Помийте і наріжте невеликими шматочками помідори, а багет розріжте вздовж навпіл. Потім знову розріжте навпіл, цього разу по ширині.
- Змішайте томатне пюре, пластівці чилі, базилік, сушений орегано та оливкову олію. Приправте сіллю та перцем.
- Перекладіть половинки багета на застелений пергаментом лист і змастіть томатним соусом.
- На багет покладіть шматочки помідорів та базилік, посипте тертим сиром. Наріжте моцарелу шматочками і покладіть зверху.
- Випікайте близько 15 хвилин при 180°C. Після цього увімкніть функцію гриля і запікайте ще 3 хвилини, поки сир не стане золотистим. Подавайте піцу на хлібі гарячою!
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