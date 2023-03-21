Для смачного та корисного перекусу в школі: рецепт домашніх вівсяних батончиків, які полюблять діти

Десерт замінить покупні солодощі

Вівсяні батончики – корисна альтернатива магазинним смаколикам, у складі яких лише натуральні продукти. Дієтологи не втомлюються рекомендувати їх в якості корисного перекусу не тільки дорослим, а й дітям.

Чи можливо приготувати вівсяний батончик вдома, щоб бути точно впевненим у його складі? Не лише можна, а й досить легко це зробити. Bhub розповідає, що в домашні вівсяні батончики також можна додавати банани, яблука, горіхи, сухофрукти, а як підсолоджувач — використовувати мед або арахісову пасту.

Як приготувати вівсяний батончик будинку

Інгредієнти:

вівсяні пластівці – 150 г;

волоські горіхи – 70 г;

родзинки – 40 г;

банани – 1 шт.;

мед – 1,5 ст.

Спосіб приготування:

Волоські горіхи трохи обсмажте. Подрібніть їх, але не крихту. Змішайте отриману горіхову масу з пластівцями. Всипте туди ж ізюм. Очистіть банан, наріжте і додайте його до приготовленої горіхово-вівсяної маси. Додайте мед, акуратно перемішайте все вилкою. Застеліть лист або форму для випікання пергаментним папером, змастіть маслом або вершковим маслом. Викладіть вівсяну масу на папір і сформуйте прямокутник заввишки 0,5 див. Помістіть у духовку при температурі 150 ⁰С на 25 хвилин до появи золотистої скоринки. Остудіть, розріжте ножем, змоченим у питній воді, лише на рівні довгих смужок шириною близько 2 см.

А якщо хочете побалувати дитину смачним натуральним десертом, можна приготувати йому фруктово-ягідне морозиво. Дитина із задоволенням вам допоможе!