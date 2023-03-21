Прокидаємося із задоволенням: рецепт ідеального лате вдома

Смачну каву можна приготувати не тільки в кавомашині

Лате – досить простий кавовий напій із молоком. Батьківщиною вважають Італію — там п’ють його вранці, вдома. З пінкою та улюбленою випічкою — чи можна уявляти ідеальний ранок по-іншому?

Класичні пропорції лате – одна частина кави та три частини молока, розповідає Shuba. Пінка напою не повинна бути надщільною та дрібнозернистою. Його можна приготувати за допомогою підручних засобів – виделки, міксера, блендера чи френч-преса. Головне – не забути підігріти молоко. До речі, найсмачніша кава виходить із цільного молока, але рослинна теж дуже непогано піниться.

Як приготувати лате вдома

Інгредієнти:

60 мл еспресо;

180 мл молока.

Як приготувати:

Зваріть міцну каву, перелийте її в чашку для латки. Якщо ви використовуєте стимер (паровий капучинатор): налийте молоко в пітчер і вставте стимер під кутом трохи нижче поверхні. Готуйте 1-2 секунди, потім занурте стимер трохи глибше, так само під кутом. Збивайте, поки стінки пітчера не почнуть нагріватися або поки молоко не нагріється до температури 60°С. Якщо ви використовуєте спінювач молока: у невеликій каструлі на середньому вогні нагрійте молоко до 60°С. Воно не повинно кипіти, але повинно бути гарячим на дотик. Налийте підігріте молоко в пітчер або нахиліть каструлю убік, вставте спінювач приблизно на 3/4 до дна і збивайте, поки молоко не загусне і не покриється пінкою. Якщо ви використовуєте французький прес, налийте молоко. Вставте поршень та кришку, почніть збивати молоко до подвоєння об’єму. Зніміть кришку (та інші металеві деталі) і готуйте в мікрохвильовій печі протягом 30-45 секунд, уважно спостерігаючи, щоб молоко не перелилося. Влийте гаряче збите молоко в еспресо, за бажанням додайте цукор і відразу ж подавайте.

До речі, у науковому світі постійно точаться суперечки про корисні властивості кави з молоком. Телеграф розповідав, кому можна вживати цей напій.