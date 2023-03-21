Як приготувати зелений борщ: смачний рецепт для тих, хто постить
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Піст – не привід відмовитися від борщу
Борщ — мабуть, найголовніша перша страва, яку готують з нагоди і без. Їм можна навіть урізноманітнити своє пісне меню у Великий піст.
Рецептів борщу безліч. Його можна їсти і в гарячому, і в холодному вигляді, зі сметаною та майонезом. "Домашні кухарі" діляться, що зелень у страву можна додавати будь-яку, адже у зеленому борщі головне – щавель. Сьогодні ми приготуємо пісний борщ — без м’яса та олії.
Як приготувати пісний зелений борщ?
Інгредієнти:
- 1,5-2 л води;
- 1 пучок щавлю;
- 1 пучок зелені (петрушка, кріп, зелена цибуля);
- 4 шт. картоплі;
- 2 цибулини;
- 4 яйця;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Поставте воду на вогонь, доведіть до кипіння, посоліть.
- Ставте варити яйця — вони готуватимуться 9-10 хвилин. Обдайте їх крижаною водою, потім очистіть від шкаралупи.
- Дрібно наріжте цибулю і картопля, помістіть їх у киплячу воду, з моменту закипання поваріть 15 хвилин.
- Дрібно наріжте яйця та зелень.
- Додайте щавель, зелень, яйця та чорний мелений перець. Поваріть 5 хвилин і вимкніть. Борщ готовий, можна подавати зі сметаною.
До борщу можна приготувати картопляні зрази з грибами. Тим більше, що часу на їхнє приготування піде небагато.