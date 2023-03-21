Рус

Як приготувати зелений борщ: смачний рецепт для тих, хто постить

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пісний зелений борщ доречний завжди
Пісний зелений борщ доречний завжди. Фото gastronom.ru

Піст – не привід відмовитися від борщу

Борщ — мабуть, найголовніша перша страва, яку готують з нагоди і без. Їм можна навіть урізноманітнити своє пісне меню у Великий піст.

Рецептів борщу безліч. Його можна їсти і в гарячому, і в холодному вигляді, зі сметаною та майонезом. "Домашні кухарі" діляться, що зелень у страву можна додавати будь-яку, адже у зеленому борщі головне – щавель. Сьогодні ми приготуємо пісний борщ — без м’яса та олії.

Як приготувати пісний зелений борщ?

Інгредієнти:

  • 1,5-2 л води;
  • 1 пучок щавлю;
  • 1 пучок зелені (петрушка, кріп, зелена цибуля);
  • 4 шт. картоплі;
  • 2 цибулини;
  • 4 яйця;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Поставте воду на вогонь, доведіть до кипіння, посоліть.
  2. Ставте варити яйця — вони готуватимуться 9-10 хвилин. Обдайте їх крижаною водою, потім очистіть від шкаралупи.
  3. Дрібно наріжте цибулю і картопля, помістіть їх у киплячу воду, з моменту закипання поваріть 15 хвилин.
  4. Дрібно наріжте яйця та зелень.
  5. Додайте щавель, зелень, яйця та чорний мелений перець. Поваріть 5 хвилин і вимкніть. Борщ готовий, можна подавати зі сметаною.

До борщу можна приготувати картопляні зрази з грибами. Тим більше, що часу на їхнє приготування піде небагато.

Теги:
#Рецепт #Борщ #Пост #Зелений борщ #Готуємо вдома