Як приготувати зелений борщ: смачний рецепт для тих, хто постить

Піст – не привід відмовитися від борщу

Борщ — мабуть, найголовніша перша страва, яку готують з нагоди і без. Їм можна навіть урізноманітнити своє пісне меню у Великий піст.

Рецептів борщу безліч. Його можна їсти і в гарячому, і в холодному вигляді, зі сметаною та майонезом. "Домашні кухарі" діляться, що зелень у страву можна додавати будь-яку, адже у зеленому борщі головне – щавель. Сьогодні ми приготуємо пісний борщ — без м’яса та олії.

Як приготувати пісний зелений борщ?

Інгредієнти:

1,5-2 л води;

1 пучок щавлю;

1 пучок зелені (петрушка, кріп, зелена цибуля);

4 шт. картоплі;

2 цибулини;

4 яйця;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Поставте воду на вогонь, доведіть до кипіння, посоліть. Ставте варити яйця — вони готуватимуться 9-10 хвилин. Обдайте їх крижаною водою, потім очистіть від шкаралупи. Дрібно наріжте цибулю і картопля, помістіть їх у киплячу воду, з моменту закипання поваріть 15 хвилин. Дрібно наріжте яйця та зелень. Додайте щавель, зелень, яйця та чорний мелений перець. Поваріть 5 хвилин і вимкніть. Борщ готовий, можна подавати зі сметаною.

До борщу можна приготувати картопляні зрази з грибами. Тим більше, що часу на їхнє приготування піде небагато.