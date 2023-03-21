Потіснить навіть баклажанну: рецепт грибної ікри з печериць, яка тане в роті.
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Легкий перекус неймовірною закускою
Печериці можна готувати різними способами. Вони можуть бути як цілком самостійною стравою, так і дуже непоганою закускою.
Сьогодні пропонуємо вам скуштувати грибну ікру з печериць. Її можна приготувати замість класичної баклажани. Смачна і ситна страва також сподобається тим, хто не їсть м’ясо. За рецептом Kushat.net її приготування займе зовсім небагато часу.
Інгредієнти:
- печериці — 500 гр.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль за смаком;
- лавровий лист — 1-2 шт.;
- сушені прованські трави — щіпка;
- оцет — 1 ст. ложка;
- рослинна олія.
Як приготувати:
- Помийте і посушіть печериці, наріжте пластинами.
- Очистіть від шкірки моркву та цибулю. Морквину потріть на дрібній тертці, цибулю наріжте півкільцями або кубиками.
- Налийте в сковороду олію та поставте її на плиту. Викладіть на неї моркву з цибулею. Як тільки овочі стануть м’якими, додайте гриби та перемішайте.
- У сковороду з грибами додайте лавровий лист, сіль та спеції.
- Смажте печериці для ікри на повільному вогні, помішуючи, 10 хвилин. Після цього зніміть сковороду з плити, заберіть лавровий лист і дайте печерицям охолонути.
- Печериці перекладіть у глибоку миску. Зайву рідину залиште у сковороді.
- За допомогою ручного блендера перебийте смажені печериці в кашку і додайте столовий оцет для кращого зберігання. .
- Перекладіть ікру в баночку та зберігайте під закритою кришкою в холодильнику.
До речі, вдома можна приготувати навіть червону ікру. Це буде дешевшим, ніж купити її в магазині.