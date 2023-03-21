Потіснить навіть баклажанну: рецепт грибної ікри з печериць, яка тане в роті.

Легкий перекус неймовірною закускою

Печериці можна готувати різними способами. Вони можуть бути як цілком самостійною стравою, так і дуже непоганою закускою.

Сьогодні пропонуємо вам скуштувати грибну ікру з печериць. Її можна приготувати замість класичної баклажани. Смачна і ситна страва також сподобається тим, хто не їсть м’ясо. За рецептом Kushat.net її приготування займе зовсім небагато часу.

Інгредієнти:

печериці — 500 гр.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

сіль за смаком;

лавровий лист — 1-2 шт.;

сушені прованські трави — щіпка;

оцет — 1 ст. ложка;

рослинна олія.

Як приготувати:

Помийте і посушіть печериці, наріжте пластинами. Очистіть від шкірки моркву та цибулю. Морквину потріть на дрібній тертці, цибулю наріжте півкільцями або кубиками. Налийте в сковороду олію та поставте її на плиту. Викладіть на неї моркву з цибулею. Як тільки овочі стануть м’якими, додайте гриби та перемішайте. У сковороду з грибами додайте лавровий лист, сіль та спеції. Смажте печериці для ікри на повільному вогні, помішуючи, 10 хвилин. Після цього зніміть сковороду з плити, заберіть лавровий лист і дайте печерицям охолонути. Печериці перекладіть у глибоку миску. Зайву рідину залиште у сковороді. За допомогою ручного блендера перебийте смажені печериці в кашку і додайте столовий оцет для кращого зберігання. . Перекладіть ікру в баночку та зберігайте під закритою кришкою в холодильнику.

До речі, вдома можна приготувати навіть червону ікру. Це буде дешевшим, ніж купити її в магазині.