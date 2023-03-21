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Потіснить навіть баклажанну: рецепт грибної ікри з печериць, яка тане в роті.

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Незвичайна грибна ікра
Незвичайна грибна ікра. Фото lovecook.me

Легкий перекус неймовірною закускою

Печериці можна готувати різними способами. Вони можуть бути як цілком самостійною стравою, так і дуже непоганою закускою.

Сьогодні пропонуємо вам скуштувати грибну ікру з печериць. Її можна приготувати замість класичної баклажани. Смачна і ситна страва також сподобається тим, хто не їсть м’ясо. За рецептом Kushat.net її приготування займе зовсім небагато часу.

Інгредієнти:

  • печериці — 500 гр.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль за смаком;
  • лавровий лист — 1-2 шт.;
  • сушені прованські трави — щіпка;
  • оцет — 1 ст. ложка;
  • рослинна олія.

Як приготувати:

  1. Помийте і посушіть печериці, наріжте пластинами.
  2. Очистіть від шкірки моркву та цибулю. Морквину потріть на дрібній тертці, цибулю наріжте півкільцями або кубиками.
  3. Налийте в сковороду олію та поставте її на плиту. Викладіть на неї моркву з цибулею. Як тільки овочі стануть м’якими, додайте гриби та перемішайте.
  4. У сковороду з грибами додайте лавровий лист, сіль та спеції.
  5. Смажте печериці для ікри на повільному вогні, помішуючи, 10 хвилин. Після цього зніміть сковороду з плити, заберіть лавровий лист і дайте печерицям охолонути.
  6. Печериці перекладіть у глибоку миску. Зайву рідину залиште у сковороді.
  7. За допомогою ручного блендера перебийте смажені печериці в кашку і додайте столовий оцет для кращого зберігання. .
  8. Перекладіть ікру в баночку та зберігайте під закритою кришкою в холодильнику.

До речі, вдома можна приготувати навіть червону ікру. Це буде дешевшим, ніж купити її в магазині.

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#Рецепт #Закуска #Гриб