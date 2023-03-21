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Як приготувати соковиту курячу грудку в хрумкій паніровці: простий рецепт із секретним інгредієнтом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
smachnoho.com.ua

Близькі "захрумтять" її відразу

Чи можна приготувати корисне та хрумке м’ясо, яке сподобається і дітям, і полюблять дорослі? І взагалі, причому тут твердий сир ?

Сьогодні спробуємо посмажити м’ясо у сирній паніровці. За рецептом "Домашніх кухарів" м’ясо виходить неймовірно м’яким, а скоринка така хрумка та ароматна, що так і хочеться їсти його знову і знову. А якщо філе не розрізати на дрібні шматочки, а смажити чи запікати його цілком, то замість закуски ми отримаємо чудову страву для ситної вечері чи обіду. Так що готуємо та насолоджуємося.

Як приготувати курячу грудку в сирній паніровці

Інгредієнти:

  • куряче філе — 750 гр;
  • яйце – 2 штуки;
  • сир твердих сортів – 200 г;
  • борошно — 70 гр;
  • рослинна олія для смаження;
  • перець чорний мелений.
  • сіль на смак

Як приготувати:

  1. Промиваємо філе під проточною водою і витираємо насухо. Нарізаємо м’ясо на невеликі та не дуже товсті шматочки.
  2. Далі ми розбиваємо в миску яйця, додаємо до них сіль та мелений перець до смаку, збиваємо до однорідного стану.
  3. Сир тремо на дрібній тертці.
  4. В окрему миску насипаємо борошно.
  5. Наливаємо на сковороду олію. Поки воно нагрівається, обвалюємо шматочки філе в борошні.
  6. Опускаємо кожен шматочок у збиті яйця, миску з тертим сиром і викладаємо в сковороду.
  7. Смажимо шматочки до утворення рум’яної скоринки з обох боків.
  8. Подавати можна з будь-яким соусом на ваш смак.

Щоб приготувати смажену грудку, потрібно розморозити м’ясо. "Телеграф" раніше розповідав про кількох лайфхаків.

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#Рецепт #Куряча грудка #Готуємо вдома