Як приготувати соковиту курячу грудку в хрумкій паніровці: простий рецепт із секретним інгредієнтом

Близькі "захрумтять" її відразу

Чи можна приготувати корисне та хрумке м’ясо, яке сподобається і дітям, і полюблять дорослі? І взагалі, причому тут твердий сир ?

Сьогодні спробуємо посмажити м’ясо у сирній паніровці. За рецептом "Домашніх кухарів" м’ясо виходить неймовірно м’яким, а скоринка така хрумка та ароматна, що так і хочеться їсти його знову і знову. А якщо філе не розрізати на дрібні шматочки, а смажити чи запікати його цілком, то замість закуски ми отримаємо чудову страву для ситної вечері чи обіду. Так що готуємо та насолоджуємося.

Як приготувати курячу грудку в сирній паніровці

Інгредієнти:

куряче філе — 750 гр;

яйце – 2 штуки;

сир твердих сортів – 200 г;

борошно — 70 гр;

рослинна олія для смаження;

перець чорний мелений.

сіль на смак

Як приготувати:

Промиваємо філе під проточною водою і витираємо насухо. Нарізаємо м’ясо на невеликі та не дуже товсті шматочки. Далі ми розбиваємо в миску яйця, додаємо до них сіль та мелений перець до смаку, збиваємо до однорідного стану. Сир тремо на дрібній тертці. В окрему миску насипаємо борошно. Наливаємо на сковороду олію. Поки воно нагрівається, обвалюємо шматочки філе в борошні. Опускаємо кожен шматочок у збиті яйця, миску з тертим сиром і викладаємо в сковороду. Смажимо шматочки до утворення рум’яної скоринки з обох боків. Подавати можна з будь-яким соусом на ваш смак.

Щоб приготувати смажену грудку, потрібно розморозити м’ясо. "Телеграф" раніше розповідав про кількох лайфхаків.