Як приготувати соковиту курячу грудку в хрумкій паніровці: простий рецепт із секретним інгредієнтом
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Близькі "захрумтять" її відразу
Чи можна приготувати корисне та хрумке м’ясо, яке сподобається і дітям, і полюблять дорослі? І взагалі, причому тут твердий сир ?
Сьогодні спробуємо посмажити м’ясо у сирній паніровці. За рецептом "Домашніх кухарів" м’ясо виходить неймовірно м’яким, а скоринка така хрумка та ароматна, що так і хочеться їсти його знову і знову. А якщо філе не розрізати на дрібні шматочки, а смажити чи запікати його цілком, то замість закуски ми отримаємо чудову страву для ситної вечері чи обіду. Так що готуємо та насолоджуємося.
Як приготувати курячу грудку в сирній паніровці
Інгредієнти:
- куряче філе — 750 гр;
- яйце – 2 штуки;
- сир твердих сортів – 200 г;
- борошно — 70 гр;
- рослинна олія для смаження;
- перець чорний мелений.
- сіль на смак
Як приготувати:
- Промиваємо філе під проточною водою і витираємо насухо. Нарізаємо м’ясо на невеликі та не дуже товсті шматочки.
- Далі ми розбиваємо в миску яйця, додаємо до них сіль та мелений перець до смаку, збиваємо до однорідного стану.
- Сир тремо на дрібній тертці.
- В окрему миску насипаємо борошно.
- Наливаємо на сковороду олію. Поки воно нагрівається, обвалюємо шматочки філе в борошні.
- Опускаємо кожен шматочок у збиті яйця, миску з тертим сиром і викладаємо в сковороду.
- Смажимо шматочки до утворення рум’яної скоринки з обох боків.
- Подавати можна з будь-яким соусом на ваш смак.
Щоб приготувати смажену грудку, потрібно розморозити м’ясо. "Телеграф" раніше розповідав про кількох лайфхаків.