Незвичайний салат з капусти та грейпфрута за 10 хвилин: від такого рецепту можна язик проковтнути

Небагато часу — і вітамінний салат готовий

Салат – простий спосіб здивувати близьких. Це може бути незвичайний рецепт салату з крабовими паличками або ласичний вінегрет із секретним інгредієнтом – у будь-якому випадку сім’ю чи гостей за вуха не відтягнеш.

А сьогодні ми з вами поділимося рецептом салату з червоної капусти з грейпфрутом за рецептом шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Якщо приготувати страву зі шматочками пармезану та м’ятою, воно стане прикрасою будь-якого святкового столу.

Для салату краще вибрати тверду та червону капусту, а верхні її листочки повинні бути пружними – так ми будемо впевнені у свіжості овочів. Грейпфрут краще вибирати найсмачніший і найсолодший. Отже, пробуємо та насолоджуємося.

Як приготувати салат з червоної капусти та грейпфрута.

Інгредієнти:

300 г Червоної капусти;

1 грейпфрут;

40 г слайсів пармезану;

2 гілочки м’яти;

1 ст. л оливкової чи соняшникової олії;

1 ст. л винного оцту;

½ ч. л цукру;

сіль та перець на смак.

Спосіб приготування:

З одного грейпфрута зніміть шкірку, дольки очистіть від перетинок. Дрібно наріжте 300 г капусти, перекладіть у глибоку миску і додайте 1/2 ч. л цукру, сіль та перець на смак. Примніть руками, щоб вона пустила сік. Влийте 1 ст. л оливкової чи соняшникової олії, 1 ст. л винного оцту, шматочки грейпфрута та добре перемішайте двома ложками, щоб не пошкодити цілісність цитруса. Викладіть салат у тарілку, в якій плануєте його подавати, зверху додайте 40 г слайсів пармезану та обірвіть листочки з 2 гілочок м’яти.

До речі, цитрусові ще допомагають очистити кухонну техніку від жиру. За пару хвилин ви просто не дізнаєтесь про свою мікрохвильову піч!