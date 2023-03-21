Не треба ходити до Макдональдсу: рецепт пишних булочок для гамбургерів

Вони чудово підійдуть до перших страв

Чи можна приготувати м’які та смачні булочки, щоб насолоджуватися смаком бургерів, не виходячи з дому? Здається, це так складно і так довго!

Булочки за рецептом Shuba.life не лише просто готуються. Вони такі пишні та ароматні, що підійдуть не лише для бургерів. Ви із задоволенням візьмете їх, коли насолоджуватиметеся улюбленим борщем.

Як приготувати булочки для бургера

Інгредієнти на 8 порцій

Для булочок:

220 мл теплої води;

28 г вершкового масла;

1 яйце;

418 г пшеничного борошна;

50 г цукру;

10 г солі;

7 г сухих дріжджів.

Для масляної глазурі:

45 г топленої олії.

Для посипання

1 яєчний білок;

30 мл холодної води;

кунжут — на смак.

Як приготувати:

Для тіста потрібно просіяти борошно, додати цукор, сіль, дріжджі. В іншій мисці потрібно змішати решту інгредієнтів для тіста. Борошно додайте частинами. Тісто має бути гладким та відлипати від поверхні. Накрийте миску з тістом рушником і поставте в тепле місце без протягів на 1-2 години, поки воно не подвоїться в розмірах. Зважте тісто і розріжте його на 8 рівних частин приблизно по 100 г. Сформуйте кожну заготовку в кульку, потім трохи притисніть його долонею — повинна вийти "шайба" десь 8 см у діаметрі. Викладіть булочки на вистелене пергаментом лист. Накрийте харчовою плівкою або загорніть у чистий пакет, залиште підніматися в теплому місці на годину. Змастіть булочки приблизно половиною розтопленого вершкового масла|мастила|. Щоб зробити булочки з насінням, змастіть їх сумішшю яєчного білка і води прямо поверх олії, посипте кунжутом або іншим насінням на ваш вибір. Випікайте булочки 15-18 хвилин до золотистого кольору. Дістаньте їх з духовки та змастіть розтопленим вершковим маслом, що залишилися.

Раніше "Телеграф" ділився простими способами розкачати тісто. З їхньою допомогою кухня залишиться чистою.