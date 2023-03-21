Чарівний маринад, що "хакне" курку: м’ясо ніколи не буде сухим
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Весь секрет у підготовці м’яса
Зазвичай готувати курку нескладно, але бувають і маленькі невдачі. То смаку не вистачає, то м’ясо вийшло сухим. Для таких випадків є універсальний базовий маринад, що підійде до будь-якої частини тушки. З ним можна приготувати як курятину на основну страву, наприклад, хрусткі рулетики в паніровці, так і красивий салат для святкового столу.
ProstoWay розповідає про базовий маринад для курячого м’яса. Це
простий рецепт суміші на основі соєвого соусу і меду, який дозволить не
переживати за насиченість смаку курочки.
Інгредієнти
- Соєвий соус — 50 г
- Мед — 100 г
- Рослинна олія — 50 г
- Часник, імбир — за бажанням
Просто змішайте все разом. Можна використати як соняшникову, так і
оливкову олію. Можна додати часник або імбир, а можна не додавати.
Вищевказана пропорція надасть м’ясу відчутний солодкий смак,
якщо не бажаєте цього — просто зменшіть кількість меду в рецепті.
В суміші, що вийшла, обваляйте повністю розморожене м’ясо. Якщо
курочка полежить в такому маринаді хоча б пів години, то вона буде готова до
подальшої експлуатації. Просто тримайте вдома мед та соєвий соус – і зможете
назавжди забути, що таке суха курятина.