Чарівний маринад, що "хакне" курку: м’ясо ніколи не буде сухим

Весь секрет у підготовці м’яса

Зазвичай готувати курку нескладно, але бувають і маленькі невдачі. То смаку не вистачає, то м’ясо вийшло сухим. Для таких випадків є універсальний базовий маринад, що підійде до будь-якої частини тушки. З ним можна приготувати як курятину на основну страву, наприклад, хрусткі рулетики в паніровці, так і красивий салат для святкового столу.

ProstoWay розповідає про базовий маринад для курячого м’яса. Це

простий рецепт суміші на основі соєвого соусу і меду, який дозволить не

переживати за насиченість смаку курочки.

Інгредієнти

Соєвий соус — 50 г

Мед — 100 г

Рослинна олія — 50 г

Часник, імбир — за бажанням

Просто змішайте все разом. Можна використати як соняшникову, так і

оливкову олію. Можна додати часник або імбир, а можна не додавати.

Так виходить універсальний маринад для курятини

Вищевказана пропорція надасть м’ясу відчутний солодкий смак,

якщо не бажаєте цього — просто зменшіть кількість меду в рецепті.

В суміші, що вийшла, обваляйте повністю розморожене м’ясо. Якщо

курочка полежить в такому маринаді хоча б пів години, то вона буде готова до

подальшої експлуатації. Просто тримайте вдома мед та соєвий соус – і зможете

назавжди забути, що таке суха курятина.