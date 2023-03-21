Рецепт найсмачнішого "Наполеона" без випічки: 20 хвилин — і готово
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При мінімумі часу – дивовижний смак
Правда ж, хочеться при мінімумі часу та витрачених зусиль отримувати смачні десерти? А вільний час краще витратити на відпочинок.
Пропонуємо приготувати "ледачий Наполеон" за рецептом 7strav. Це надзвичайний смак при мінімумі витраченого часу та зусиль. Головне тут – вибрати свіже хрумке печиво.
Як приготувати "ледачий Наполеон"
Інгредієнти:
- листкове печиво – 350-400 г;
- молоко – 600 мл;
- яйце – 2 шт.;
- цукор – 3 ст.
- борошно – 3 ст.
- ванільний цукор – 10 г;
- вершкове масло 82,5% — 100 г
Як приготувати:
- Для заварного крему ретельно змішати 2 яйця з цукром та борошном.
- Молоко підігріти, але не кип’ятити. Частками додати гаряче молоко в яєчно-борошняну суміш, постійно перемішуючи. Крем поставити на вогонь та варити до загусання, постійно помішуючи.
- Крем зняти з вогню, туди додати ванільний цукор і вершкове масло|мастило|, перемішати.
- Форму вистелити харчовою плівкою. Викладати 1 шар печива, полити зверху гарячим кремом. Міняти шари доти, доки вистачить крему. Зверху можна посипати крихтою з печива.
- Торт залишити просочуватися при кімнатній температурі до охолодження, після чого поставити на 2 години в холодильник.
На зміну "Наполеону" можна приготувати пікантну халву. Східна насолода нікого не залишить байдужою.