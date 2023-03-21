Один інгредієнт зробить неймовірним звичайний салат з буряком

Салат, який не набридне, навіть якщо готувати його щодня

Розказуємо про смачний та корисний салат, який готується просто і швидко. Особливо якщо приготувати буряки заздалегідь. Багато кулінарів не в захваті від буряка, адже це "брудний" овоч, що робить червоним все навколо, але є простий спосіб почистити його і залишитися чистим самому.

Про цей цікавий салат з Буряком розповіли на порталі Школа Життя. Його можна подати як повноцінну вечерю або перекус. Особливого смаку він набуває від маринованих огірочків.

Інгредієнти:

Буряк відварений – 1-2 шт. (+/-) 200 г

Огірки мариновані – 100 г

Сир твердий – за смаком

Зелень – за смаком

Для заправки:

Сметана чи майонез – 1 ст. л.

Гірчиця – 1 ч. л.

Покроковий рецепт:

Зваріть або запечіть буряк для салату. Коли овоч охолоне, зніміть з нього шкірку і наріжте кубиками. Кислі огірки слід промокнути серветкою і теж нарізати на кубики. Як взірець використовувати вже нарізаний буряк — шматочки повинні бути однаковими. Будь-який твердий сир, який вам подобається, натріть на тертці. Вмішайте його до маси буряка і огірків. Змішайте майонез (або сметану) з гірчицею. Така заправка буде і смачною, і дещо пікантною. Додайте сіль і ретельно перемішайте.

Поставте салат в холодильник на півгодини, щоб він просочився.

Цікавий нюанс цього салату у тому, що для заправки можна використовувати як сметану, так і майонез. І в обидвох випадках буде смакота. Можна поекспериментувати з іншими салатними заправками.