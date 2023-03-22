Рецепт ідеального пробудження: як правильно зварити каву в турці

Що потрібно враховувати для міцного та ароматного результату

Кава в турці – один із найстаріших і найпопулярніших способів заварювання улюбленого напою. Але не завжди всі, хто користується туркою, заварюють каву в ній правильно.

Що впливає на смак кави у джезві? Shuba.life розповідає, що у цій тонкій справі важливі пропорції. Джезви об’ємом 100-150 мл призначені для приготування однієї чашки кави, для двох чашок потрібен об’єм 350 мл, 500 мл — це вже на 3-4 порції.

Не менш важливим є і матеріал турки. Наприклад, мідні джезви чудово проводять тепло, але всередині посуду має бути захисне покриття. Алюмінієві турки довговічні, а в глиняних слід готувати ту саму каву — матеріал дуже поглинає аромати і потім ділитися ними. Джезва із нержавіючої сталі ніколи не змінить смаку напою.

Однак, крім матеріалу турки, важливі ще й правила приготування кави.

Як правильно зварити каву в турці

Інгредієнти:

10 г меленої кави;

100 мл холодної води;

цукор на смак

Спосіб приготування:

Турку обдайте окропом, потім трохи прогрійте дно. Насипте в неї каву дуже дрібного помелу. Додайте цукор на кінчику ножа – він важливий для процесу заварювання кави. Налийте в турку холодну воду і поставте джезву на повільний вогонь, щоб кава прогрілася разом із водою. Потім один раз швидко перемішайте каву, щоб на поверхні з’явилася легка світло пінка. Далі ця пінка темнітиме. Як тільки пінка почне швидко підійматися, зніміть турку з вогню. Важливо не допустити, щоб кава закипіла. Дайте каві постояти 2-3 хвилини під пінкою і перелийте чашку. Додайте цукор на смак.

А ось дітям можна приготувати какао. Всього пару інгредієнтів, і він перетвориться на найсмачніший десерт.