Рецепт ідеального пробудження: як правильно зварити каву в турці
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Що потрібно враховувати для міцного та ароматного результату
Кава в турці – один із найстаріших і найпопулярніших способів заварювання улюбленого напою. Але не завжди всі, хто користується туркою, заварюють каву в ній правильно.
Що впливає на смак кави у джезві? Shuba.life розповідає, що у цій тонкій справі важливі пропорції. Джезви об’ємом 100-150 мл призначені для приготування однієї чашки кави, для двох чашок потрібен об’єм 350 мл, 500 мл — це вже на 3-4 порції.
Не менш важливим є і матеріал турки. Наприклад, мідні джезви чудово проводять тепло, але всередині посуду має бути захисне покриття. Алюмінієві турки довговічні, а в глиняних слід готувати ту саму каву — матеріал дуже поглинає аромати і потім ділитися ними. Джезва із нержавіючої сталі ніколи не змінить смаку напою.
Однак, крім матеріалу турки, важливі ще й правила приготування кави.
Як правильно зварити каву в турці
Інгредієнти:
- 10 г меленої кави;
- 100 мл холодної води;
- цукор на смак
Спосіб приготування:
- Турку обдайте окропом, потім трохи прогрійте дно. Насипте в неї каву дуже дрібного помелу. Додайте цукор на кінчику ножа – він важливий для процесу заварювання кави.
- Налийте в турку холодну воду і поставте джезву на повільний вогонь, щоб кава прогрілася разом із водою. Потім один раз швидко перемішайте каву, щоб на поверхні з’явилася легка світло пінка. Далі ця пінка темнітиме.
- Як тільки пінка почне швидко підійматися, зніміть турку з вогню. Важливо не допустити, щоб кава закипіла.
- Дайте каві постояти 2-3 хвилини під пінкою і перелийте чашку. Додайте цукор на смак.
А ось дітям можна приготувати какао. Всього пару інгредієнтів, і він перетвориться на найсмачніший десерт.