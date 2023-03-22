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Щоб довго не готувати: рецепт швидких конвертиків а-для шаурма на сніданок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ковертики з фаршем — чудовий сніданок
Ковертики з фаршем — чудовий сніданок. Фото shuba.life

Такі конвертики можна навіть заморозити

Страви у лаваші – давно не новинка. Ми вже готували і дивовижну піцу, і "ледачу" лазанью.

Сьогодні ми спробуємо приготувати швидкий сніданок у лаваші. Shuba.life розповідає, що рецепт дуже нагоді, коли потрібно ситно нагодувати домашніх, але стояти біля плити сил вже немає. До того ж, таку страву можна взяти з собою як перекус — якщо смак холодного лаваша не зміниться.

Як приготувати конвертики а-ля шаурма

Інгредієнти:

  • тонкий лаваш — 3 шт.;
  • куряче філе — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • олія соняшникова — 15 г;
  • сіль, перець мелений — за смаком.

Як приготувати:

  1. Спочатку займемося фаршем. Для цього потрібно вимити та розрізати м’ясо на шматочки. Цибулю очистіть і розріжте на 4-6 частин. М’ясо та цибулю пропустіть через м’ясорубку в миску. Додайте сіль, перець та яйце, добре перемішайте.
  2. Листи лаваша розріжте смужками шириною 10 см. Друге яйце збийте у глибокій тарілці. Один край лаваша змастіть збитим яйцем, щоб склеїти краї лаваша, покладіть 1-2 столові ложки фаршу та загорніть лаваш трикутником. Так загорніть усі лаваші.
  3. Деко змастіть маслом, покладіть конвертики з лаваша, змастіть їх збитим яйцем.
  4. Духовку розігрійте до 180 градусів і помістіть у неї лист. Запікайте 20 хвилин до рум’яної скоринки. Готові лаваші подавайте на стіл.
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