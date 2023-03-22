Щоб довго не готувати: рецепт швидких конвертиків а-для шаурма на сніданок

Такі конвертики можна навіть заморозити

Страви у лаваші – давно не новинка. Ми вже готували і дивовижну піцу, і "ледачу" лазанью.

Сьогодні ми спробуємо приготувати швидкий сніданок у лаваші. Shuba.life розповідає, що рецепт дуже нагоді, коли потрібно ситно нагодувати домашніх, але стояти біля плити сил вже немає. До того ж, таку страву можна взяти з собою як перекус — якщо смак холодного лаваша не зміниться.

Як приготувати конвертики а-ля шаурма

Інгредієнти:

тонкий лаваш — 3 шт.;

куряче філе — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

олія соняшникова — 15 г;

сіль, перець мелений — за смаком.

Як приготувати: