На тарілці не залишиться ні грама: рецепт ситного млинця з копченою куркою

Ви можете змінити смак страви, додавши інгредієнти за власним бажанням

Різноманітних салатів неймовірна безліч. Вони можуть відрізнятися за інгредієнтами або приправами, але міцно увійшли в наше меню.

Сьогодні спробуємо ще один незвичайний салат — з яєчних млинців за рецептом Smach. Смак салату можна змінити, додавши до нього печериці, корейську моркву, кукурудзу або мариновані огірочки — все залежить від ваших уподобань.

Як приготувати салат з млинців та копченої курки

Інгредієнти:

копчена курка – 300 г;

яйця – 5 шт.;

крохмаль – 2 ст. л.;

олія соняшникова — 50 мл;

майонез – 400 г;

часник – 2-5 зубчиків;

зелень, сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Збиваємо вилкою крохмаль з яйцями в однорідну масу, додавши щіпку солі. Змащуємо соняшниковою олією сковороду та випікаємо млинці з обох боків до рум’яного кольору. Для правильної нарізки згортаємо млинці в щільний рулон або складаємо стопкою, нарізаємо тонкою довгою соломкою. Соломкою нарізаємо і копчену курку. Видавлюємо через прес часник, дрібно шаткуємо зелень. Усі інгредієнти перемішуємо в салатниці, заправляємо майонезом, додаємо сіль та перець. Зверху можна посипати зеленню.

До речі, майонез можна замінити приготованим самостійно соусом. Тим більше, що Телеграф поділився рецептами кількох корисних заправок.