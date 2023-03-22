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На тарілці не залишиться ні грама: рецепт ситного млинця з копченою куркою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайний млинцевий салат
Незвичайний млинцевий салат. Фото http://smach.com.ua/

Ви можете змінити смак страви, додавши інгредієнти за власним бажанням

Різноманітних салатів неймовірна безліч. Вони можуть відрізнятися за інгредієнтами або приправами, але міцно увійшли в наше меню.

Сьогодні спробуємо ще один незвичайний салат — з яєчних млинців за рецептом Smach. Смак салату можна змінити, додавши до нього печериці, корейську моркву, кукурудзу або мариновані огірочки — все залежить від ваших уподобань.

Як приготувати салат з млинців та копченої курки

Інгредієнти:

  • копчена курка – 300 г;
  • яйця – 5 шт.;
  • крохмаль – 2 ст. л.;
  • олія соняшникова — 50 мл;
  • майонез – 400 г;
  • часник – 2-5 зубчиків;
  • зелень, сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Збиваємо вилкою крохмаль з яйцями в однорідну масу, додавши щіпку солі.
  2. Змащуємо соняшниковою олією сковороду та випікаємо млинці з обох боків до рум’яного кольору.
  3. Для правильної нарізки згортаємо млинці в щільний рулон або складаємо стопкою, нарізаємо тонкою довгою соломкою.
  4. Соломкою нарізаємо і копчену курку.
  5. Видавлюємо через прес часник, дрібно шаткуємо зелень.
  6. Усі інгредієнти перемішуємо в салатниці, заправляємо майонезом, додаємо сіль та перець. Зверху можна посипати зеленню.

До речі, майонез можна замінити приготованим самостійно соусом. Тим більше, що Телеграф поділився рецептами кількох корисних заправок.

Теги:
#Рецепт #Салат #Млинець