На тарілці не залишиться ні грама: рецепт ситного млинця з копченою куркою
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Ви можете змінити смак страви, додавши інгредієнти за власним бажанням
Різноманітних салатів неймовірна безліч. Вони можуть відрізнятися за інгредієнтами або приправами, але міцно увійшли в наше меню.
Сьогодні спробуємо ще один незвичайний салат — з яєчних млинців за рецептом Smach. Смак салату можна змінити, додавши до нього печериці, корейську моркву, кукурудзу або мариновані огірочки — все залежить від ваших уподобань.
Як приготувати салат з млинців та копченої курки
Інгредієнти:
- копчена курка – 300 г;
- яйця – 5 шт.;
- крохмаль – 2 ст. л.;
- олія соняшникова — 50 мл;
- майонез – 400 г;
- часник – 2-5 зубчиків;
- зелень, сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Збиваємо вилкою крохмаль з яйцями в однорідну масу, додавши щіпку солі.
- Змащуємо соняшниковою олією сковороду та випікаємо млинці з обох боків до рум’яного кольору.
- Для правильної нарізки згортаємо млинці в щільний рулон або складаємо стопкою, нарізаємо тонкою довгою соломкою.
- Соломкою нарізаємо і копчену курку.
- Видавлюємо через прес часник, дрібно шаткуємо зелень.
- Усі інгредієнти перемішуємо в салатниці, заправляємо майонезом, додаємо сіль та перець. Зверху можна посипати зеленню.
До речі, майонез можна замінити приготованим самостійно соусом. Тим більше, що Телеграф поділився рецептами кількох корисних заправок.