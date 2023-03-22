Неможливо відірватися: топ-3 найкращі рецепти великодньої глазурі
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Така глазур зробить випічку ще смачнішою
Вже не за горами головне християнське свято – Великдень. Тож починаємо вже трохи готуватись — збирати рецепти пишних пасок та думати щодо глазурі.
Якщо ж у вас ще немає перевірених рецептів глазурі – не біда. За допомогою Smak ми ділимося з вами трьома рецептами її приготування.
Як приготувати глазур на паску
Біла глазур
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт;
- цукор – ½ стак;
- вода – ½ стак;
Спосіб приготування:
- Насипте в каструлю цукор і залийте воду, поставте на вогонь, перемішуючи.
- Як тільки сироп закипів, збільшуєте вогонь і готуєте близько 6 хвилин — у вас повинен вийти цукровий сироп.
- Яєчний білок збийте міксером до піни, додайте цукровий сироп.
- Нанесіть глазур на паски.
Лимонна глазур
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.;
- цукрова пудра – 200 г;
- лимонний сік – 1 ст.
Спосіб приготування:
- Відокремте білок від жовтка.
- Збийте білок, додаючи цукрову пудру до консистенції.
- Додайте в суміш лимонний сік і перемішайте 1-2 хвилини. Глазур можна наносити на випічку.
Шоколадна глазур
Інгредієнти:
- вершкове масло – 50 г;
- шоколад – 100 г;
- вода – 20 г.
Спосіб приготування:
- Розламайте шоколад і покладіть у каструлю. Додайте 20 г води та розтопіть на паровій бані.
- Розтопіть вершкове масло.
- Поступово додавайте розтоплене масло в шоколад і перемішуйте. Глазур готова!
До речі, Телеграф уже ділився рецептом повітряної паски. Вона виходить ароматною та дуже м’якою.