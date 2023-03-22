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Неможливо відірватися: топ-3 найкращі рецепти великодньої глазурі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Глазур на паску
Глазур на паску. Фото smak.ua

Така глазур зробить випічку ще смачнішою

Вже не за горами головне християнське свято – Великдень. Тож починаємо вже трохи готуватись — збирати рецепти пишних пасок та думати щодо глазурі.

Якщо ж у вас ще немає перевірених рецептів глазурі – не біда. За допомогою Smak ми ділимося з вами трьома рецептами її приготування.

Як приготувати глазур на паску

Біла глазур

Інгредієнти:

  • яйце – 1 шт;
  • цукор – ½ стак;
  • вода – ½ стак;

Спосіб приготування:

  1. Насипте в каструлю цукор і залийте воду, поставте на вогонь, перемішуючи.
  2. Як тільки сироп закипів, збільшуєте вогонь і готуєте близько 6 хвилин — у вас повинен вийти цукровий сироп.
  3. Яєчний білок збийте міксером до піни, додайте цукровий сироп.
  4. Нанесіть глазур на паски.

Лимонна глазур

Інгредієнти:

  • яйце – 1 шт.;
  • цукрова пудра – 200 г;
  • лимонний сік – 1 ст.

Спосіб приготування:

  1. Відокремте білок від жовтка.
  2. Збийте білок, додаючи цукрову пудру до консистенції.
  3. Додайте в суміш лимонний сік і перемішайте 1-2 хвилини. Глазур можна наносити на випічку.

Шоколадна глазур

Інгредієнти:

  • вершкове масло – 50 г;
  • шоколад – 100 г;
  • вода – 20 г.

Спосіб приготування:

  1. Розламайте шоколад і покладіть у каструлю. Додайте 20 г води та розтопіть на паровій бані.
  2. Розтопіть вершкове масло.
  3. Поступово додавайте розтоплене масло в шоколад і перемішуйте. Глазур готова!

До речі, Телеграф уже ділився рецептом повітряної паски. Вона виходить ароматною та дуже м’якою.

Теги:
#Рецепт #Паска #Глазур