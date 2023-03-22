Гості здивуються, а потім будуть просити рецепт: цікава закуска з сиром та огірками
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Поживна, ще й низькокалорійна
Ми звикли їсти кисломолочний сир з цукром, фруктами або іншими солодкими добавками. Він активно використовується також у десертах. Але нині цукор та солодощі все частіше відходять на другий план. Та й сир зовсім інакше розкриється, якщо використовувати його у солоних стравах.
Тому ProstoWay пропонує замінити цукор на сіль, а фрукти на огірки. Цю страву можна їсти як окремий солоний перекус, а можна подати гостям як цікаву намазку. Додатковий бонус — вона буде низькокалорійною і водночас багатою на білок.
Інгредієнти
- Сир – 300 г
- Огірок свіжий – 1 шт
- Цибуля зелена – 2-3 стрілочки
- Часник – 1-2 зубчика
- Петрушка або кріп, сіль та чорний перець — до смаку
Приготування:
- Покладіть у миску сир.
- Огірок наріжте маленькими кубиками
- Подрібніть зелень і часник, додайте до решти інгредієнтів
- Посоліть, поперчіть, перемішайте.
Такий сир можна їсти без сметани, адже сіль змусить огірок віддати сік. Загалом цю страву можна ще удосконалити — просто додайте ваші улюблені спеції й зелень. А ще домашній сир можна легко і з мінімумом інгредієнтів перетворити на плавлений.