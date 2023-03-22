Гості здивуються, а потім будуть просити рецепт: цікава закуска з сиром та огірками

Поживна, ще й низькокалорійна

Ми звикли їсти кисломолочний сир з цукром, фруктами або іншими солодкими добавками. Він активно використовується також у десертах. Але нині цукор та солодощі все частіше відходять на другий план. Та й сир зовсім інакше розкриється, якщо використовувати його у солоних стравах.

Тому ProstoWay пропонує замінити цукор на сіль, а фрукти на огірки. Цю страву можна їсти як окремий солоний перекус, а можна подати гостям як цікаву намазку. Додатковий бонус — вона буде низькокалорійною і водночас багатою на білок.

Інгредієнти

Сир – 300 г

Огірок свіжий – 1 шт

Цибуля зелена – 2-3 стрілочки

Часник – 1-2 зубчика

Петрушка або кріп, сіль та чорний перець — до смаку

Приготування:

Покладіть у миску сир. Огірок наріжте маленькими кубиками Подрібніть зелень і часник, додайте до решти інгредієнтів Посоліть, поперчіть, перемішайте.

Такий сир можна їсти без сметани, адже сіль змусить огірок віддати сік. Загалом цю страву можна ще удосконалити — просто додайте ваші улюблені спеції й зелень. А ще домашній сир можна легко і з мінімумом інгредієнтів перетворити на плавлений.