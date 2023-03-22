Смачно і хрумко: рецепт незвичайних сирних чіпсів

Відмінна закуска всього з пари інгредієнтів

Чипси — не найкорисніша, але така улюблена їжа. Але проблему шкідливості продукту можна вирішити, якщо зробити їх самому. Тим більше, що приготувати їх можна не лише з картоплі.

Сьогодні ми спробуємо сирні чипси. За рецептом Сookorama вони неймовірно гарні як самі по собі, з будь-яким сметанним соусом, так і як закуска до салатів та супів.

Як приготувати сирні чипси

Інгредієнти:

сир твердих сортів – 100 г;

солодке топлене масло — 12 ч. л.;

трави та/або прянощі – на смак.

Спосіб приготування

На дрібній тертці натерти твердий сир. До сиру можна додати будь-які сухі трави та прянощі. Підготувати якусь важку сковороду, прогріти в ній достатню кількість топленої олії. Як тільки олія стане рідкою, на сковороду викласти партіями сир. Смажити його потрібно лише з одного боку. Акуратно зняти зі сковороди за допомогою лопатки, перекласти на паперовий рушник та повністю остудити.

Сирні чипси можна смажити двома способами: невеликими млинцями діаметром 5-8 см або одним великим сирним коржом, дати охолонути та поламати. Подавати можна до супу або просто із білим соусом.

Телеграф ділився ще одним секретом приготування чипсів. Таку страву можна приготувати навіть без картоплі.