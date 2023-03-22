Як спекти класичні французькі еклери: аромат просто зведе з розуму

Як приємно їсти смачний десерт, приготовлений своїми руками

Коли ми думаємо про випічку, найніжніші аромати прямо пестять наш ніс! Чуєте, як пахне свіжоприготовлений "Наполеон"? А випічка із заварним кремом – це космос!

Пам’ятаєте, як у дитинстві ми любили еклери із заварним кремом? Бажаєте їх приготувати? Smach роздобув рецепт!

Як приготувати французькі еклери

Інгредієнти:

Для тіста:

яйця – 4 шт.;

сіль — на кінчику ножа;

цукор — 1 ч. л;

молоко – 120 мл;

борошно — 140 г;

вода – 120 мл;

вершкове масло – 100 г.

Для заварного крему:

борошно або будь-який сорт крохмалю – 35 г;

ваніль — півстручка;

вершки 33% або натуральна олія – 150 г;

молоко незбиране — 0,5 л;

жовтки – 5 шт.;

цукор дрібний – 170 г.

Для прикрас:

темний шоколад – 200 г;

білий шоколад – 100 г

Спосіб приготування крему:

Змішати половину порції цукру, ваніль (насіння та половинки стручка), довести до кипіння. Настояти протягом 30 хвилин під щільним шаром харчової плівки — так аромат ванілі краще вбереться. Після влити жовтки, розтерти віночком, щоб не було грудок. Знов закип’ятити запашне молоко. Влити молоко у загущені жовтки, збиваючи. Масу підігріти, постійно помішуючи. Наприкінці додати олію. Крем можна пропустити через сито. Поставити на холод, через 4 години додати|добавляти| збиті вершки.

Як приготувати тісто?

Змішати молоко, воду, олію, сіль та цукор. Довести до кипіння, додати борошно і перемішати. Проварити ще 5 хвилин. Якщо тісто відстає від каструлі, воно готове. Яйця збовтують, вливають у тісто. Виходить ніжне кремове тісто середньої густини. За допомогою кондитерського мішка посадити наші еклери на пергамент.

Випікати еклери потрібно за 200 градусів 20 хвилин до рум’яного кольору. Потім 10 хвилин підсушити при 150 градусах і в охолодженому вигляді наповнити кремом.

А на "французький" сніданок можна приготувати тости з корицею. Приготувати його швидко та просто.