Як спекти класичні французькі еклери: аромат просто зведе з розуму
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Як приємно їсти смачний десерт, приготовлений своїми руками
Коли ми думаємо про випічку, найніжніші аромати прямо пестять наш ніс! Чуєте, як пахне свіжоприготовлений "Наполеон"? А випічка із заварним кремом – це космос!
Пам’ятаєте, як у дитинстві ми любили еклери із заварним кремом? Бажаєте їх приготувати? Smach роздобув рецепт!
Як приготувати французькі еклери
Інгредієнти:
Для тіста:
- яйця – 4 шт.;
- сіль — на кінчику ножа;
- цукор — 1 ч. л;
- молоко – 120 мл;
- борошно — 140 г;
- вода – 120 мл;
- вершкове масло – 100 г.
Для заварного крему:
- борошно або будь-який сорт крохмалю – 35 г;
- ваніль — півстручка;
- вершки 33% або натуральна олія – 150 г;
- молоко незбиране — 0,5 л;
- жовтки – 5 шт.;
- цукор дрібний – 170 г.
Для прикрас:
- темний шоколад – 200 г;
- білий шоколад – 100 г
Спосіб приготування крему:
- Змішати половину порції цукру, ваніль (насіння та половинки стручка), довести до кипіння. Настояти протягом 30 хвилин під щільним шаром харчової плівки — так аромат ванілі краще вбереться.
- Після влити жовтки, розтерти віночком, щоб не було грудок.
- Знов закип’ятити запашне молоко.
- Влити молоко у загущені жовтки, збиваючи. Масу підігріти, постійно помішуючи. Наприкінці додати олію.
- Крем можна пропустити через сито. Поставити на холод, через 4 години додати|добавляти| збиті вершки.
Як приготувати тісто?
- Змішати молоко, воду, олію, сіль та цукор.
- Довести до кипіння, додати борошно і перемішати. Проварити ще 5 хвилин. Якщо тісто відстає від каструлі, воно готове.
- Яйця збовтують, вливають у тісто. Виходить ніжне кремове тісто середньої густини.
- За допомогою кондитерського мішка посадити наші еклери на пергамент.
Випікати еклери потрібно за 200 градусів 20 хвилин до рум’яного кольору. Потім 10 хвилин підсушити при 150 градусах і в охолодженому вигляді наповнити кремом.
А на "французький" сніданок можна приготувати тости з корицею. Приготувати його швидко та просто.