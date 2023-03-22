Замість стандартних ролів: рецепт незвичайного суші-торта

Як суші на смак, але ще незвичайніше

Хто не любить суші? Здавалося б, звичайна риба, просто зварений рис. Однак ми іноді, та й поласуємо цією стравою.

Любителям суші пропонуємо урізноманітнити "сушене" меню суші-тортом. Скуштуючи страву за рецептом Сookorama, ви точно не будете розчаровані такою незвичайною та яскравою новинкою!

Як приготувати суші-торт?

Інгредієнти:

крабові палички – 200 г;

рис – 200 г;

норі – 3 шт.;

форель слабо солона – 250 г;

рисовий оцет – 1 ст. л.;

майонез – на смак;

вершковий сир – 400 г;

огірок – 1 шт.

Спосіб приготування:

Відварити рис, охолодити до кімнатної температури та заправити рисовим оцтом. Викласти половину маси рису першим шаром. Для надання салату гарної форми можна використовувати кулінарне кільце. Змастити рисовий шар невеликою кількістю майонезу та покрити шаром нори. Нанести половину вершкового сиру, зверху викласти огірок тонкими слайсами. На огірок потрібно викласти шар подрібнених уздовж крабових паличок та змастити їх майонезом. Далі знову шар нори, вершковий сир і нарізана форель. Змащуємо майонезом, викладаємо другу половину рису і одразу ж подаємо на стіл.

До речі, можна спробувати оселедець під японським соусом. Впевнені, що такий варіант класичного салату ви ще не куштували.