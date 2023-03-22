Замість стандартних ролів: рецепт незвичайного суші-торта
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Як суші на смак, але ще незвичайніше
Хто не любить суші? Здавалося б, звичайна риба, просто зварений рис. Однак ми іноді, та й поласуємо цією стравою.
Любителям суші пропонуємо урізноманітнити "сушене" меню суші-тортом. Скуштуючи страву за рецептом Сookorama, ви точно не будете розчаровані такою незвичайною та яскравою новинкою!
Як приготувати суші-торт?
Інгредієнти:
- крабові палички – 200 г;
- рис – 200 г;
- норі – 3 шт.;
- форель слабо солона – 250 г;
- рисовий оцет – 1 ст. л.;
- майонез – на смак;
- вершковий сир – 400 г;
- огірок – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Відварити рис, охолодити до кімнатної температури та заправити рисовим оцтом. Викласти половину маси рису першим шаром. Для надання салату гарної форми можна використовувати кулінарне кільце.
- Змастити рисовий шар невеликою кількістю майонезу та покрити шаром нори.
- Нанести половину вершкового сиру, зверху викласти огірок тонкими слайсами.
- На огірок потрібно викласти шар подрібнених уздовж крабових паличок та змастити їх майонезом.
- Далі знову шар нори, вершковий сир і нарізана форель.
- Змащуємо майонезом, викладаємо другу половину рису і одразу ж подаємо на стіл.
До речі, можна спробувати оселедець під японським соусом. Впевнені, що такий варіант класичного салату ви ще не куштували.