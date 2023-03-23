Один інгредієнт міняє все: сирники будуть неймовірними без манки й борошна
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Весь секрет у тому, щоб замінити пшеничне борошно рисовим
Хто ж не любить сирники. Вони можуть бути і чудовим сніданком, і гарним перекусом. В них мало калорій і багато білка. В традиційному рецепті сирників зазвичай використовують манну крупу або ж борошно.
Цією ідеєю поділились на сайті Школа Життя. Суть у тому, щоб не використовувати в рецепті манку чи звичне пшеничне борошно, а додавати замість нього рисове.
Інгредієнти
- кисломолочний сир 9% – 180-200 гр
- яйця – 1 шт
- цукор – 1,5 столові ложки
- сіль – дрібка
- борошно рисове – 1,5-2 столові ложки без гірки
Спосіб приготування:
- Для приготування сир розминаємо виделкою або перебиваємо у блендері. Головне — добитися однорідної текстури.
- У сир вмішуємо почергово яйце, цукор та сіль.
- В кінці всипаємо борошно. Гарненько вимішуємо тісто та формуємо сирники.
- Обсмажуємо сирні колобочки з обох боків в олії. Готуємо на середньому вогні до утворення золотистої хрумкої скоринки.
Різниця невловима, але вона є. З рисовим борошном текстура стає зовсім іншою. Саме його використовують багато закладів, коли готують сирники. Таке борошно — більше азійський інгредієнт, але останнім часом його активно використовують в кулінарії. Ще одна сфера застосування цього продукту — косметологія, де з нього роблять пудру для обличчя та засоби для догляду за волоссям.