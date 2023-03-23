Один інгредієнт міняє все: сирники будуть неймовірними без манки й борошна

Весь секрет у тому, щоб замінити пшеничне борошно рисовим

Хто ж не любить сирники. Вони можуть бути і чудовим сніданком, і гарним перекусом. В них мало калорій і багато білка. В традиційному рецепті сирників зазвичай використовують манну крупу або ж борошно.

Цією ідеєю поділились на сайті Школа Життя. Суть у тому, щоб не використовувати в рецепті манку чи звичне пшеничне борошно, а додавати замість нього рисове.

Інгредієнти

кисломолочний сир 9% – 180-200 гр

яйця – 1 шт

цукор – 1,5 столові ложки

сіль – дрібка

борошно рисове – 1,5-2 столові ложки без гірки

Спосіб приготування:

Для приготування сир розминаємо виделкою або перебиваємо у блендері. Головне — добитися однорідної текстури. У сир вмішуємо почергово яйце, цукор та сіль. В кінці всипаємо борошно. Гарненько вимішуємо тісто та формуємо сирники. Обсмажуємо сирні колобочки з обох боків в олії. Готуємо на середньому вогні до утворення золотистої хрумкої скоринки.

Різниця невловима, але вона є. З рисовим борошном текстура стає зовсім іншою. Саме його використовують багато закладів, коли готують сирники. Таке борошно — більше азійський інгредієнт, але останнім часом його активно використовують в кулінарії. Ще одна сфера застосування цього продукту — косметологія, де з нього роблять пудру для обличчя та засоби для догляду за волоссям.