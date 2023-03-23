Швидкі пиріжечки з м'ясом: без молока і дріжджів

Домашні пиріжки – дуже смачна і ситна випічка. Традиційно її готують з дріжджового тіста, з різними начинками. Але найулюбленіша у багатьох — пиріжки з м'ясом.

Цікавим рецептом поділились на сайті Food.Obozrevatel. Його особливістю є те, що тісто для пиріжків готується на воді, без дріжджів. А оцет у рецепті зробить тісто схожим на листкове.

Інгредієнти:

Борошно — 650 г

Вершкове масло — 250 г

Холодна вода — 200 мл

Яйця — 2 шт

Цукор — 1 ст. л.

Сіль — 0,5 ч. л.

Оцет 6% — 1 ст. л.

М'ясо — 600 г

Цибуля — 2 шт.

Перець гострий мелений — за смаком

Сало — 100 г

Покроковий рецепт:

Натріть масло, обвалюючи його в борошні. Додайте сіль та цукор. Збийте і влийте до майбутнього тіста яйця. Додайте води кімнатної температури та оцет. Тісто слід добре вимісити, загорнути в пергамент і залишити в холодильнику на 30 хвилин. В цей час дрібно наріжте м’ясо, сало і цибулю. Змішайте разом — це буде начинка. Додайте сіль та перець. Розкатайте охололе тісто та сформуйте пиріжки. Викладіть їх на деко і поставте в розпечену духовку. Вони повинні пектись 40-50 хвилин. Починайте готувати про 180 С, а хвилин через 20 зменште до 160-170 С.

Щоб зверху була апетитна скоринка, можете змазати на половині готовності пиріжечки збитим яєчним жовтком або вершковим маслом. А ще є простий спосіб замісити тісто так, щоб не забруднити ні себе, ні кухню.