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Швидкі пиріжечки з м'ясом: без молока і дріжджів

Автор
Марія Дума
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Ці пиріжечки стануть вашими улюбленими
Ці пиріжечки стануть вашими улюбленими. Фото Global Happenings

Домашні пиріжки – дуже смачна і ситна випічка. Традиційно її готують з дріжджового тіста, з різними начинками. Але найулюбленіша у багатьох — пиріжки з м'ясом.

Цікавим рецептом поділились на сайті Food.Obozrevatel. Його особливістю є те, що тісто для пиріжків готується на воді, без дріжджів. А оцет у рецепті зробить тісто схожим на листкове.

Інгредієнти:

  • Борошно — 650 г
  • Вершкове масло — 250 г
  • Холодна вода — 200 мл
  • Яйця — 2 шт
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Сіль — 0,5 ч. л.
  • Оцет 6% — 1 ст. л.
  • М'ясо — 600 г
  • Цибуля — 2 шт.
  • Перець гострий мелений — за смаком
  • Сало — 100 г

Покроковий рецепт:

  1. Натріть масло, обвалюючи його в борошні. Додайте сіль та цукор.
  2. Збийте і влийте до майбутнього тіста яйця. Додайте води кімнатної температури та оцет.
  3. Тісто слід добре вимісити, загорнути в пергамент і залишити в холодильнику на 30 хвилин.
  4. В цей час дрібно наріжте м’ясо, сало і цибулю. Змішайте разом — це буде начинка. Додайте сіль та перець.
  5. Розкатайте охололе тісто та сформуйте пиріжки. Викладіть їх на деко і поставте в розпечену духовку.
  6. Вони повинні пектись 40-50 хвилин. Починайте готувати про 180 С, а хвилин через 20 зменште до 160-170 С.

Щоб зверху була апетитна скоринка, можете змазати на половині готовності пиріжечки збитим яєчним жовтком або вершковим маслом. А ще є простий спосіб замісити тісто так, щоб не забруднити ні себе, ні кухню.

Теги:
#Рецепт #Червоне м'ясо #Пиріжки