Швидкі пиріжечки з м'ясом: без молока і дріжджів
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Домашні пиріжки – дуже смачна і ситна випічка. Традиційно її готують з дріжджового тіста, з різними начинками. Але найулюбленіша у багатьох — пиріжки з м'ясом.
Цікавим рецептом поділились на сайті Food.Obozrevatel. Його особливістю є те, що тісто для пиріжків готується на воді, без дріжджів. А оцет у рецепті зробить тісто схожим на листкове.
Інгредієнти:
- Борошно — 650 г
- Вершкове масло — 250 г
- Холодна вода — 200 мл
- Яйця — 2 шт
- Цукор — 1 ст. л.
- Сіль — 0,5 ч. л.
- Оцет 6% — 1 ст. л.
- М'ясо — 600 г
- Цибуля — 2 шт.
- Перець гострий мелений — за смаком
- Сало — 100 г
Покроковий рецепт:
- Натріть масло, обвалюючи його в борошні. Додайте сіль та цукор.
- Збийте і влийте до майбутнього тіста яйця. Додайте води кімнатної температури та оцет.
- Тісто слід добре вимісити, загорнути в пергамент і залишити в холодильнику на 30 хвилин.
- В цей час дрібно наріжте м’ясо, сало і цибулю. Змішайте разом — це буде начинка. Додайте сіль та перець.
- Розкатайте охололе тісто та сформуйте пиріжки. Викладіть їх на деко і поставте в розпечену духовку.
- Вони повинні пектись 40-50 хвилин. Починайте готувати про 180 С, а хвилин через 20 зменште до 160-170 С.
Щоб зверху була апетитна скоринка, можете змазати на половині готовності пиріжечки збитим яєчним жовтком або вершковим маслом. А ще є простий спосіб замісити тісто так, щоб не забруднити ні себе, ні кухню.