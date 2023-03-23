Як смачно підбадьоритися з ранку: рецепт бананового латте для гарного настрою

Легко, швидко та смачно

Латте — італійський напій, що складається з молока та кави еспресо. Мало знайдеться людей, байдужих до кави. Його аромат допомагає прокинутися зранку та підготувати нас до довгого дня. Правильно заварений, він просто творить чудеса! Однак якщо латте за класичним рецептом вас вже не радує, з цим напоєм, що бадьорить, завжди можна поекспериментувати.

Ця незвичайна кава не тільки вам припаде до душі, а й стане одним із улюблених напоїв ваших дітей. За рецептом Smachno все, що потрібне для його приготування, є вдома. Ну, чи у найближчому магазині.

Як приготувати банановий латте

Інгредієнти:

банан — 1 шт.;

морозиво 2 ст.

кава еспресо 200 мл;

цукрова пудра 3 ст.

вершки 30% 350 г;

шоколад за смаком

Як приготувати:

Банан збиваємо із морозивом. Заварюємо каву еспресо. На дно келиха для подачі латте викладаємо банан із морозивом. Зверху наливаємо каву та прикрашаємо збитими з цукром вершками. За бажанням прикрашаємо тертим шоколадом і насолоджуємось чудовим ароматом свіжоприготовленого латте!

Проте слід бути обережним. Дієтологи не радять зловживати кофеїновмісними напоями.