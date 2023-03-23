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Ви точно нагодуєте близьких: рецепт ситних тостів по-бельгійськи для ідеального сніданку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Тости по-бельгійськи
Тости по-бельгійськи. Фото cookorama.com.ua

Діти попросять ще пару штук

Нагодувати смачним, поживним сніданком усю сім’ю з дітьми — важке, інколи ж і зовсім непосильне завдання. Цей прийом їжі повинен бути і смачним, і поживним дуже багато завдань з ранку.

Однак солодкі тости легко зроблять свою справу! За рецептом Сookorama сніданок буде просто незабутнім.

Як приготувати тости по-бельгійськи

Інгредієнти:

  • яйця курячі – 3 шт.;
  • молоко – 200 мл;
  • кориця – 0,5 чайної ложки
  • екстракт ванілі – 1 ч.л.;
  • тости із білого хліба – 8 шт.

Для цукрової суміші:

  • цукор — 50 гр.;
  • кориця — 0,5 ч. л.

Суміш масел для обсмажування

  • олія рослинна – 1 ст. л.;
  • олія вершкове – 70-80 гр.

Спосіб приготування:

  1. У дрібній тарілці збити яйця.
  2. Поступово додаємо яйця до кориці, щоб вона повністю розчинилася. Вливаємо екстракт ванілі та молоко. Все добре перемішуємо.
  3. У такій неглибокій тарілці змішуємо цукор з корицею.
  4. Розігріваємо сковороду із сумішшю олій.
  5. Змочуємо хліб у льєзоні. Хлібні скибочки мають бути добре обвалені, але не просякнуті повністю
  6. Обсмажувати наші тости з обох боків. Ще гарячі, готові тости змочуємо з двох боків у суміші цукру та кориці.

Подавати тости можна зі шматочками розморожених або свіжих ягід, гілочками м’яти. Їх можна також спробувати з домашнім згущеним молоком.

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