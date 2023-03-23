Ви точно нагодуєте близьких: рецепт ситних тостів по-бельгійськи для ідеального сніданку

Діти попросять ще пару штук

Нагодувати смачним, поживним сніданком усю сім’ю з дітьми — важке, інколи ж і зовсім непосильне завдання. Цей прийом їжі повинен бути і смачним, і поживним дуже багато завдань з ранку.

Однак солодкі тости легко зроблять свою справу! За рецептом Сookorama сніданок буде просто незабутнім.

Як приготувати тости по-бельгійськи

Інгредієнти:

яйця курячі – 3 шт.;

молоко – 200 мл;

кориця – 0,5 чайної ложки

екстракт ванілі – 1 ч.л.;

тости із білого хліба – 8 шт.

Для цукрової суміші:

цукор — 50 гр.;

кориця — 0,5 ч. л.

Суміш масел для обсмажування

олія рослинна – 1 ст. л.;

олія вершкове – 70-80 гр.

Спосіб приготування:

У дрібній тарілці збити яйця. Поступово додаємо яйця до кориці, щоб вона повністю розчинилася. Вливаємо екстракт ванілі та молоко. Все добре перемішуємо. У такій неглибокій тарілці змішуємо цукор з корицею. Розігріваємо сковороду із сумішшю олій. Змочуємо хліб у льєзоні. Хлібні скибочки мають бути добре обвалені, але не просякнуті повністю Обсмажувати наші тости з обох боків. Ще гарячі, готові тости змочуємо з двох боків у суміші цукру та кориці.

Подавати тости можна зі шматочками розморожених або свіжих ягід, гілочками м’яти. Їх можна також спробувати з домашнім згущеним молоком.