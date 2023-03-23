Ви точно нагодуєте близьких: рецепт ситних тостів по-бельгійськи для ідеального сніданку
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Діти попросять ще пару штук
Нагодувати смачним, поживним сніданком усю сім’ю з дітьми — важке, інколи ж і зовсім непосильне завдання. Цей прийом їжі повинен бути і смачним, і поживним дуже багато завдань з ранку.
Однак солодкі тости легко зроблять свою справу! За рецептом Сookorama сніданок буде просто незабутнім.
Як приготувати тости по-бельгійськи
Інгредієнти:
- яйця курячі – 3 шт.;
- молоко – 200 мл;
- кориця – 0,5 чайної ложки
- екстракт ванілі – 1 ч.л.;
- тости із білого хліба – 8 шт.
Для цукрової суміші:
- цукор — 50 гр.;
- кориця — 0,5 ч. л.
Суміш масел для обсмажування
- олія рослинна – 1 ст. л.;
- олія вершкове – 70-80 гр.
Спосіб приготування:
- У дрібній тарілці збити яйця.
- Поступово додаємо яйця до кориці, щоб вона повністю розчинилася. Вливаємо екстракт ванілі та молоко. Все добре перемішуємо.
- У такій неглибокій тарілці змішуємо цукор з корицею.
- Розігріваємо сковороду із сумішшю олій.
- Змочуємо хліб у льєзоні. Хлібні скибочки мають бути добре обвалені, але не просякнуті повністю
- Обсмажувати наші тости з обох боків. Ще гарячі, готові тости змочуємо з двох боків у суміші цукру та кориці.
Подавати тости можна зі шматочками розморожених або свіжих ягід, гілочками м’яти. Їх можна також спробувати з домашнім згущеним молоком.