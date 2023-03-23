Зігріє в будь-яку погоду: рецепт неперевершеного крем-супу з куркумою

Насичений смак і яскравий колір піднімуть настрій у дощовий день.

Скільки смачних перших страв ми вже приготували! Це і ароматний суп із фрикадельками, і незвичайний борщ із карасями, і навіть борщ по-слобожанськи.

Сьогодні ми спробуємо приготувати найніжніший картопляний крем-суп із куркумою. Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що насичений смак виходить завдяки спеціям, а яскравий колір покращить вам настрій. Та й готувати його нескладно.

Як приготувати картопляний крем-суп з куркумою

Інгредієнти:

5 картоплин;

1 л води;

1 лавровий лист;

2 зубчики часнику;

3 горошини запашного перцю;

100 мл вершків (15-20%);

2 ч. л. куркуми без гірки;

1 кисло-солодке яблуко;

1 ст. л. маринованого імбиру;

сіль та перець на смак.

Як приготувати:

Очистіть 5 середніх картоплин і наріжте однаковими шматочками будь-якої форми. Чим менше ви зробите шматочки, тим швидше картопля приготується. Викладіть картоплю в каструлю і залийте 1 л води. Додайте дрібку солі, лавровий лист, 2 очищені зубчики часнику і 3 горошини запашного перцю. Варіть картоплю 20 хвилин після закипання на середньому вогні. Дістаньте спеції та часник, а картопляний відвар злийте в іншу ємність – він ще знадобиться. Перекладіть картопля в чашу блендера, влийте 100 мл вершків жирністю 15-20% і трохи картопляного відвару. Всипте куркуму. Вона додасть супу гарний колір, тонкий аромат та смак. Перебийте картоплю у блендері однорідної кремової консистенції. Щоб отримати бажану густоту супу, потроху додавайте картопляний відвар. Ретельно вимийте кисло-солодке яблуко, виріжте серцевину та наріжте невеликими кубиками. Подрібніть 1 ст. л. маринований імбир. У кожну порційну тарілку викладіть небагато яблук та маринованого імбиру. Посипати свіжомеленим чорним перцем.

Телеграф також ділився рецептом ідеального пісного супу.