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Зігріє в будь-яку погоду: рецепт неперевершеного крем-супу з куркумою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Картопляний суп з куркумою
Картопляний суп з куркумою. Фото elle.ua

Насичений смак і яскравий колір піднімуть настрій у дощовий день.

Скільки смачних перших страв ми вже приготували! Це і ароматний суп із фрикадельками, і незвичайний борщ із карасями, і навіть борщ по-слобожанськи.

Сьогодні ми спробуємо приготувати найніжніший картопляний крем-суп із куркумою. Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що насичений смак виходить завдяки спеціям, а яскравий колір покращить вам настрій. Та й готувати його нескладно.

Як приготувати картопляний крем-суп з куркумою

Інгредієнти:

  • 5 картоплин;
  • 1 л води;
  • 1 лавровий лист;
  • 2 зубчики часнику;
  • 3 горошини запашного перцю;
  • 100 мл вершків (15-20%);
  • 2 ч. л. куркуми без гірки;
  • 1 кисло-солодке яблуко;
  • 1 ст. л. маринованого імбиру;
  • сіль та перець на смак.

Як приготувати:

  1. Очистіть 5 середніх картоплин і наріжте однаковими шматочками будь-якої форми. Чим менше ви зробите шматочки, тим швидше картопля приготується.
  2. Викладіть картоплю в каструлю і залийте 1 л води. Додайте дрібку солі, лавровий лист, 2 очищені зубчики часнику і 3 горошини запашного перцю. Варіть картоплю 20 хвилин після закипання на середньому вогні. Дістаньте спеції та часник, а картопляний відвар злийте в іншу ємність – він ще знадобиться.
  3. Перекладіть картопля в чашу блендера, влийте 100 мл вершків жирністю 15-20% і трохи картопляного відвару.
  4. Всипте куркуму. Вона додасть супу гарний колір, тонкий аромат та смак. Перебийте картоплю у блендері однорідної кремової консистенції. Щоб отримати бажану густоту супу, потроху додавайте картопляний відвар.
  5. Ретельно вимийте кисло-солодке яблуко, виріжте серцевину та наріжте невеликими кубиками. Подрібніть 1 ст. л. маринований імбир.
  6. У кожну порційну тарілку викладіть небагато яблук та маринованого імбиру. Посипати свіжомеленим чорним перцем.

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#Рецепт #Суп #Готуємо вдома