Як приготувати універсальний грибний соус: підійде до овочів і пасти
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Просте доповнення до всіх гарнірів
Гриби – неймовірно цінний продукт. Вони мають протизапальні, антиоксидантні та протиракові властивості. При правильній обробці гриби — ще й найсмачніша страва.
Для любителів грибів пропонуємо відмінний рецепт грибного соусу. Він підходить до страв з м’яса, риби, макаронів та картоплі. Соус виходить трохи солодким через додавання вершків. Cookery пропонує простий рецепт найніжнішої страви.
Як приготувати грибний соус
Інгредієнти:
- печериці — 300 гр;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- борошно — 2 ч.л.;
- вершки – 200 гр;
- вершкове масло – 25 гр;
- сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Чистимо цибулину та дрібно нарізаємо.
- Гриби промиваємо під водою та дрібно нарізаємо.
- Поміщаємо на сковороду вершкове масло, чекаємо, поки воно розтане. На олії обсмажуємо цибулю до золотистого кольору 2-3 хвилини.
- Додаємо гриби. Смажити гриби потрібно теж до трохи золотистого стану та повного зникнення рідини.
- Обсмажені гриби солимо, додаємо борошно і ретельно перемішуємо.
- Додаємо півсклянки кип’яченої води. Розподіляємо її по всій площі сковороди. Перемішуємо та додаємо вершки.
- Готуємо, помішуючи, до загусання соусу.
Раніше Телеграф ділився рецептами соусів для пельменів. Вони можуть стати гідною заміною звичним сметані та майонезу.