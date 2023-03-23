Як приготувати універсальний грибний соус: підійде до овочів і пасти

Просте доповнення до всіх гарнірів

Гриби – неймовірно цінний продукт. Вони мають протизапальні, антиоксидантні та протиракові властивості. При правильній обробці гриби — ще й найсмачніша страва.

Для любителів грибів пропонуємо відмінний рецепт грибного соусу. Він підходить до страв з м’яса, риби, макаронів та картоплі. Соус виходить трохи солодким через додавання вершків. Cookery пропонує простий рецепт найніжнішої страви.

Як приготувати грибний соус

Інгредієнти:

печериці — 300 гр;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

борошно — 2 ч.л.;

вершки – 200 гр;

вершкове масло – 25 гр;

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Чистимо цибулину та дрібно нарізаємо. Гриби промиваємо під водою та дрібно нарізаємо. Поміщаємо на сковороду вершкове масло, чекаємо, поки воно розтане. На олії обсмажуємо цибулю до золотистого кольору 2-3 хвилини. Додаємо гриби. Смажити гриби потрібно теж до трохи золотистого стану та повного зникнення рідини. Обсмажені гриби солимо, додаємо борошно і ретельно перемішуємо. Додаємо півсклянки кип’яченої води. Розподіляємо її по всій площі сковороди. Перемішуємо та додаємо вершки. Готуємо, помішуючи, до загусання соусу.

Раніше Телеграф ділився рецептами соусів для пельменів. Вони можуть стати гідною заміною звичним сметані та майонезу.