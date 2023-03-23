Незвичайний банановий хліб до чаю: нескладний рецепт розкішного десерту
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Випічка чудово доповнить чаювання
Ми вже готували традиційний американський сніданок — пишні панкейки на воді. Сьогодні пропонуємо скуштувати ще одну традиційну американську страву — банановий хліб.
Shuba.life розповідає, що випічка стала популярною під час Великої депресії. У цей час перестиглі банани не поспішали викидати, а готували різноманітні страви. Так і з’явилася ця випічка.
Як приготувати банановий хліб
Інгредієнти на 8 порцій:
- 2 банани;
- 2 яйця;
- 250 г пшеничного борошна;
- 150 мл соняшникової олії;
- 150 г цукру:
- 10 г розпушувача;
- 10 г ванільного цукру;
- 14 ч.л солі.
Спосіб приготування:
- Попередньо просійте борошно з розпушувачем. Підготуйте форму для випікання кексів чи хліба. Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом або олією і присипте її борошном. Поставте форму холодильник. Як альтернативу можна використовувати папір для випічки, змастивши його тонким шаром олії.
- Очистіть два банани від шкірки та зайвих волокон, поламайте їх у глибоку миску та розімніть вилкою. Додайте до бананів яйця, змішайте.
- У бананово-яєчну масу додайте звичайний цукор, ванільний цукор, сіль та олію. Перемішайте.
- Висипте в миску просіяне борошно,і розпушувач, розмішайте тісто.
- Дістаньте форму для випікання з холодильника та вилийте у неї підготовлене тісто. Поставте в розігріту духовку на 40 хвилин. Випічка повинна вийти сухою всередині.
- Готовий банановий хліб витягніть із духовки та дайте йому охолонути.
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