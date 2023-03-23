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Незвичайний банановий хліб до чаю: нескладний рецепт розкішного десерту

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Найсмачніший банановий хліб
Найсмачніший банановий хліб. Фото shuba.life

Випічка чудово доповнить чаювання

Ми вже готували традиційний американський сніданок — пишні панкейки на воді. Сьогодні пропонуємо скуштувати ще одну традиційну американську страву — банановий хліб.

Shuba.life розповідає, що випічка стала популярною під час Великої депресії. У цей час перестиглі банани не поспішали викидати, а готували різноманітні страви. Так і з’явилася ця випічка.

Як приготувати банановий хліб

Інгредієнти на 8 порцій:

  • 2 банани;
  • 2 яйця;
  • 250 г пшеничного борошна;
  • 150 мл соняшникової олії;
  • 150 г цукру:
  • 10 г розпушувача;
  • 10 г ванільного цукру;
  • 14 ч.л солі.

Спосіб приготування:

  1. Попередньо просійте борошно з розпушувачем. Підготуйте форму для випікання кексів чи хліба. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Форму для випікання змастіть вершковим маслом або олією і присипте її борошном. Поставте форму холодильник. Як альтернативу можна використовувати папір для випічки, змастивши його тонким шаром олії.
  3. Очистіть два банани від шкірки та зайвих волокон, поламайте їх у глибоку миску та розімніть вилкою. Додайте до бананів яйця, змішайте.
  4. У бананово-яєчну масу додайте звичайний цукор, ванільний цукор, сіль та олію. Перемішайте.
  5. Висипте в миску просіяне борошно,і розпушувач, розмішайте тісто.
  6. Дістаньте форму для випікання з холодильника та вилийте у неї підготовлене тісто. Поставте в розігріту духовку на 40 хвилин. Випічка повинна вийти сухою всередині.
  7. Готовий банановий хліб витягніть із духовки та дайте йому охолонути.

Якщо не хочеться возитися з випічкою, можна приготувати найсмачніший "Наполеон" із листкового печива. Усього за 20 хвилин отримаєте чудовий десерт.

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