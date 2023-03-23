Діти будуть у захваті: як зробити молочний коктейль корисним і поживним

Смачний напій всього за кілька хвилин

Літо з його спекою і довгими днями не за горами, а це означає, що уже варто подумати про освіжаючі напої. Для полуничного мохіто ще зарано, хоча зовсім скоро і він стане актуальним. Тому можна звернути увагу на молочні коктейлі. Їх люблять і дорослі, і діти. Але мало хто знає, що цей напій можна приготувати так, щоб він був не лише смачним, а й корисним.

На порталі Школа Життя поділились рецептом коктейлю, що може стати смачним та освіжаючим перекусом. Ще й приготувати його можна менш ніж за 5 хвилин.

Інгредієнти:

Молоко охолоджене – 300 мл

Банан – 1 шт

Морозиво – 80-100 г

Вівсяні пластівці — 15-20 г

Кондитерська посипка або шоколад — для подачі

Рецепт покроково:

Вівсяні пластівці подрібнити у порошок за допомогою блендера. Можна зробити це наперед з більшою кількістю вівсянки, пересипати її в банку і додавати по одній столовій ложці. У чашу блендера влити охолоджене молоко, додати банани й морозиво. Всі інгредієнти слід збити на високій швидкості. Збивати слід до моменту, поки не утвориться "пінна шапочка". Перелийте в посуд для подачі. Прикрасьте кружечками банана, кондитерською посипкою або шоколадом. Додайте коктейльні трубочки.

Такий коктейль не лише смачний, а й корисний і ситний. А якщо шукаєте менш поживний напій, то радимо звернути увагу на домашній квас. Його легко приготувати в домашніх умовах і він точно буде смачнішим, ніж магазинний.