Смак з дитинства: як приготувати смачнющий торт за копійки

Секрет — в незвичайному кремі

Торти без випічки давно завоювали серця господинь. Один із варіантів — десерти з желатином на вершковій основі, такі як банановий торт. Але особливе місце в сімейному меню займають вафельні торти — просочені, солодкі, вони уособлюють собою той самий ностальгічний "смак дитинства".

Главред пропонує приготувати класичний вафельний торт, але замість згущеного молока приготувати незвичайний крем. Приготований за цим рецептом, десерт швидко просочується і вже за 20 хвилин готовий до подачі.

Інгредієнти:

Вафлі — 1 упаковка (6 коржів)

Мед свіжий — 120 мл

Цукор — 50 гр

Масло вершкове — 120 гр

Шоколад — 100 г

Какао — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Масло попередньо дістати з холодильника, порізати на шматочки. Викласти його в каструлю з товстим дном. Додати мед та цукор, розтопити. Варити 5 хвилин на повільному вогні. На тертці натерти шоколад. Додати його до маси разом з какао. Коли крем повністю вистигне, можна почати збирати торт. На кожен корж витрачається приблизно 2 столові ложки крему. Його слід акуратно розподілити, найкраще це робити ножем. Верхній шар поки не прикрашаємо. На нього слід покласти тарілку або обробну дошку, а зверху поставити склянку з водою. Так його треба залишити на 20 хвилин — щоб всі шари просочились кремом. Потім знімаємо воду і тарілку. Тепер торт можна змастити зверху і прикрасити за бажанням.

Десерт уже готовий до подачі. Але якщо є час, можна поставити тортик в холодильник — для додаткового просочення ще на годину. А поки він настоюється, у вас є час приготувати до нього вартий такого сусіда напій, наприклад, молочний коктейль.