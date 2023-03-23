Без нервів і замішування: насипний яблучний пиріг за рецептом наших бабусь
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Ви будете в шоці від того, як це просто
Багато хто відмовляється від домашньої випічки через метушню з тістом. На виручку приходять десерти на сковороді, такі як неймовірний мандариновий пиріг. Але й випічка в духовці не завжди потребує замішування тіста.
Патріоти України поділились рецептом елементарного насипного пирога з яблуками. Для нього не потрібно нічого замішувати.
Інгредієнти для тіста:
- 260 г борошна
- 100 г вершкового масла
- 150 г цукру
Інгредієнти для начинки:
- 800 г яблук
- 80 г цукру
- 30 г вершкового масла
Спосіб приготування:
- Масло нарізаємо на невеликі шматочки і з'єднуємо в мисці з цукром і борошном. Перетираємо вміст руками чи дерев'яною лопаткою до стану крихти. Буде швидше, якщо ці інгредієнти перебити блендером. Суміш, що вийшла, відправляємо в холодильник, щоб крихта залишалася розсипчастою.
- Яблука очищаємо від шкірки, розрізаємо навпіл, видаляємо серцевину та плодоніжку, нарізаємо кубиками. Яблука слід трохи збризнути лимоном, щоб вони не потемніли. Або ж можна поставити поруч миску з водою та лимонним соком, куди в міру готовності пересипати нарізані яблука.
- На сковороді розігріваємо вершкове масло і висипаємо туди яблука і цукор. Для запаху та смаку можна також додати трохи кориці. Тушкуємо вміст хвилин 10, так шматочки збережуть свою форму.
- У роз'ємну форму висипаємо половину крихти, висипаємо яблука і зверху покриваємо крихтою, що залишилася.
- Готуємо пиріг 30-35 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці, поки на поверхні не з'явиться рум'яна скоринка. Подавати десерт можна зі збитими вершками, сметаною чи медом.
В результаті отримуємо соковитий, ароматний пиріг. Зовні у нього хрустка скоринка, а всередині м’яке випечене тісто і чудова начинка. Кількість цукру можна регулювати.
А коли його доїсте, обов’язково спробуйте приготувати незвичний рецепт до чаю — бананові хот-доги. До речі, цей рецепт теж не потребує складних маніпуляцій.