Без нервів і замішування: насипний яблучний пиріг за рецептом наших бабусь

Ви будете в шоці від того, як це просто

Багато хто відмовляється від домашньої випічки через метушню з тістом. На виручку приходять десерти на сковороді, такі як неймовірний мандариновий пиріг. Але й випічка в духовці не завжди потребує замішування тіста.

Патріоти України поділились рецептом елементарного насипного пирога з яблуками. Для нього не потрібно нічого замішувати.

Інгредієнти для тіста:

260 г борошна

100 г вершкового масла

150 г цукру

Інгредієнти для начинки:

800 г яблук

80 г цукру

30 г вершкового масла

Спосіб приготування:

Масло нарізаємо на невеликі шматочки і з'єднуємо в мисці з цукром і борошном. Перетираємо вміст руками чи дерев'яною лопаткою до стану крихти. Буде швидше, якщо ці інгредієнти перебити блендером. Суміш, що вийшла, відправляємо в холодильник, щоб крихта залишалася розсипчастою. Яблука очищаємо від шкірки, розрізаємо навпіл, видаляємо серцевину та плодоніжку, нарізаємо кубиками. Яблука слід трохи збризнути лимоном, щоб вони не потемніли. Або ж можна поставити поруч миску з водою та лимонним соком, куди в міру готовності пересипати нарізані яблука. На сковороді розігріваємо вершкове масло і висипаємо туди яблука і цукор. Для запаху та смаку можна також додати трохи кориці. Тушкуємо вміст хвилин 10, так шматочки збережуть свою форму. У роз'ємну форму висипаємо половину крихти, висипаємо яблука і зверху покриваємо крихтою, що залишилася. Готуємо пиріг 30-35 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці, поки на поверхні не з'явиться рум'яна скоринка. Подавати десерт можна зі збитими вершками, сметаною чи медом.

В результаті отримуємо соковитий, ароматний пиріг. Зовні у нього хрустка скоринка, а всередині м’яке випечене тісто і чудова начинка. Кількість цукру можна регулювати.

А коли його доїсте, обов’язково спробуйте приготувати незвичний рецепт до чаю — бананові хот-доги. До речі, цей рецепт теж не потребує складних маніпуляцій.