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Без нервів і замішування: насипний яблучний пиріг за рецептом наших бабусь

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ну дуже простий яблучний пиріг
Ну дуже простий яблучний пиріг. Фото ukr.media

Ви будете в шоці від того, як це просто

Багато хто відмовляється від домашньої випічки через метушню з тістом. На виручку приходять десерти на сковороді, такі як неймовірний мандариновий пиріг. Але й випічка в духовці не завжди потребує замішування тіста.

Патріоти України поділились рецептом елементарного насипного пирога з яблуками. Для нього не потрібно нічого замішувати.

Інгредієнти для тіста:

  • 260 г борошна
  • 100 г вершкового масла
  • 150 г цукру

Інгредієнти для начинки:

  • 800 г яблук
  • 80 г цукру
  • 30 г вершкового масла

Спосіб приготування:

  1. Масло нарізаємо на невеликі шматочки і з'єднуємо в мисці з цукром і борошном. Перетираємо вміст руками чи дерев'яною лопаткою до стану крихти. Буде швидше, якщо ці інгредієнти перебити блендером. Суміш, що вийшла, відправляємо в холодильник, щоб крихта залишалася розсипчастою.
  2. Яблука очищаємо від шкірки, розрізаємо навпіл, видаляємо серцевину та плодоніжку, нарізаємо кубиками. Яблука слід трохи збризнути лимоном, щоб вони не потемніли. Або ж можна поставити поруч миску з водою та лимонним соком, куди в міру готовності пересипати нарізані яблука.
  3. На сковороді розігріваємо вершкове масло і висипаємо туди яблука і цукор. Для запаху та смаку можна також додати трохи кориці. Тушкуємо вміст хвилин 10, так шматочки збережуть свою форму.
  4. У роз'ємну форму висипаємо половину крихти, висипаємо яблука і зверху покриваємо крихтою, що залишилася.
  5. Готуємо пиріг 30-35 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці, поки на поверхні не з'явиться рум'яна скоринка. Подавати десерт можна зі збитими вершками, сметаною чи медом.

В результаті отримуємо соковитий, ароматний пиріг. Зовні у нього хрустка скоринка, а всередині м’яке випечене тісто і чудова начинка. Кількість цукру можна регулювати.

А коли його доїсте, обов’язково спробуйте приготувати незвичний рецепт до чаю — бананові хот-доги. До речі, цей рецепт теж не потребує складних маніпуляцій.

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#Рецепт #Пиріг