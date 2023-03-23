Жодних більше олів’є: яскравий салат, що вразить гостей наповал

Можна язик проковтнути — так це смачно

Найцікавіші рецепти салатів — ті, де традиційні українські продукти, знайомі всім з дитинства і не завжди в вигідному світлі, поєднуються з компонентами, які ніхто б і не подумав покласти в солону закуску. Ми вже розповідали про цікавий і яскравий салат із капусти і грейпфрута. Смаки поєднуються, працюють разом і вуаля — народжується справжня магія.

Високий замок ділиться рецептом незвичайного салату з буряком, апельсином і козячим сиром.

Інгредієнти:

2 буряки 1 апельсин 100 г козячо­го сиру 2 ст. ложки зелені петрушки 1 пучок молодого листя буряка (або будь-якого листового салату) 1 ст. ложка білого винного оцту (можна замінити на яблучний) 2 ст. ложки оливкової олії цукор, сіль, перець мелений — до смаку

Спосіб приготування:

Зварити буряк до готовності або за­пекти в духовці. Після охолодження очистити від шкірки, нарізати дуже тон­кими скибочками і викласти на тарілку. Почистити апельсин від шкірки та розрізати на шматочки. Залишки соку обов’язково зі­брати в окрему посудину. Козячий сир розім'яти виделкою, сформувати невеликі кульки і обваляти в дрібно нарізаній петрушці. В окремій мисочці змішати оливкову олію, апельсиновий сік, винний оцет, цукор, сіль та перець. Полити буряк заправкою і залишити на кілька хвилин. Подавати зі шматочками апельсина, кульками сиру та молодим листям буряка. За бажання всі інгредієнти можна змі­шати та ще раз полити соусом.

До такого салату підійде будь-яка основна страва з гарніром. Але щоб покращити і її, пропонуємо приготувати грибний соус. Після яскравого вибуху апельсину й буряка вершкові грибочки будуть просто ніжити ваші рецептори.