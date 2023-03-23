Жодних більше олів’є: яскравий салат, що вразить гостей наповал
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Можна язик проковтнути — так це смачно
Найцікавіші рецепти салатів — ті, де традиційні українські продукти, знайомі всім з дитинства і не завжди в вигідному світлі, поєднуються з компонентами, які ніхто б і не подумав покласти в солону закуску. Ми вже розповідали про цікавий і яскравий салат із капусти і грейпфрута. Смаки поєднуються, працюють разом і вуаля — народжується справжня магія.
Високий замок ділиться рецептом незвичайного салату з буряком, апельсином і козячим сиром.
Інгредієнти:
- 2 буряки
- 1 апельсин
- 100 г козячого сиру
- 2 ст. ложки зелені петрушки
- 1 пучок молодого листя буряка (або будь-якого листового салату)
- 1 ст. ложка білого винного оцту (можна замінити на яблучний)
- 2 ст. ложки оливкової олії
- цукор, сіль, перець мелений — до смаку
Спосіб приготування:
- Зварити буряк до готовності або запекти в духовці. Після охолодження очистити від шкірки, нарізати дуже тонкими скибочками і викласти на тарілку.
- Почистити апельсин від шкірки та розрізати на шматочки. Залишки соку обов’язково зібрати в окрему посудину.
- Козячий сир розім'яти виделкою, сформувати невеликі кульки і обваляти в дрібно нарізаній петрушці.
- В окремій мисочці змішати оливкову олію, апельсиновий сік, винний оцет, цукор, сіль та перець. Полити буряк заправкою і залишити на кілька хвилин.
- Подавати зі шматочками апельсина, кульками сиру та молодим листям буряка. За бажання всі інгредієнти можна змішати та ще раз полити соусом.
До такого салату підійде будь-яка основна страва з гарніром. Але щоб покращити і її, пропонуємо приготувати грибний соус. Після яскравого вибуху апельсину й буряка вершкові грибочки будуть просто ніжити ваші рецептори.