З медом та часником або з апельсином: несподівані рецепти приготування кави

Приємного пробудження!

Ідеальний ранок у багатьох асоціюється саме з ароматною кавою. Що може бути краще — неспішно взяти чашечку улюбленого лате та із задоволенням його випити.

Здається, рецептів приготування кави вже так багато, що неможливо вигадати щось нове. Однак ми зі Smachno вирішили вас здивувати несподіваними рецептами улюбленого напою.

Рецепти незвичайної кави

Шоколадна кава

Інгредієнти:

кава — 120 мл;

вершки – 30 мл;

шоколад — 100 г;

збиті вершки — на смак.

Як приготувати шоколадну каву

Шоколад розчиняємо у гарячих вершках. Перемішуємо шоколад та вершки з кавою, швидко розливаємо по чашках та прикрашаємо зверху збитими вершками.

Кава з медом та часником

Інгредієнти:

мед — 1,5 ч.л.;

часник — 1 зубчик;

мелена кава та вода — на смак.

Як приготувати:

У турці підігріваємо мед, акуратно вливаємо воду і додаємо розрізаний навпіл часник. Додаємо мелену каву і варимо, не доводячи до кипіння. Коли кава підніметься, знімаємо її з вогню і залишаємо настоятися кілька хвилин. Каву необхідно процідити перед тим, як пити.

Читайте також:

Кава з сіллю та апельсином

Інгредієнти:

апельсинова цедра — 1,5 ч. л.;

апельсиновий сік — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — щіпка;

мелена кава та вода — на смак.

Як приготувати:

У турку насипаємо сіль, цукор та мелену каву. Заливаємо все гарячою водою та варимо, не доводячи до кипіння. Знімаємо з вогню, як тільки кава підніметься і додаємо апельсиновий сік з цедрою. Даємо каві пару хвилин настоятися та проціджуємо.

Раніше Телеграф писав, як правильно вибрати зернову та розчинну каву.