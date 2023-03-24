З вівсянки — у запіканку: несподіваний рецепт із пластівців

З цим рецептом впорається будь-хто

Вівсяні пластівці – це, мабуть, найпопулярніша та корисна страва на сніданок, справжнє джерело вітамінів та мінералів. У каші є також корисні харчові волокна, які підтримують здорове серце та кишечник, тому її потрібно їсти щодня. А страв із цієї каші – неймовірна кількість.

Однак іноді хочеться побалувати себе незвичайними стравами із продуктів, які є під рукою. Вівсянка і тут знадобиться! У такому разі на допомогу прийде рецепт Tutkatamka. Вони пропонують оригінальний рецепт запіканки з вівсяних пластівців. Страва виходить смачною та незвичайною.

Як приготувати запіканку з вівсяних пластівців

Інгредієнти:

2 яблука;

75 г вівсяних пластівців;

85 г цукру;

2 ч. л. розпушувача;

3 ч. л. кориці;

300 мл молока;

40 мл рослинної олії;

1 яйце.

Спосіб приготування: