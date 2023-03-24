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З вівсянки — у запіканку: несподіваний рецепт із пластівців

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайна запіканка з вівсянки
Незвичайна запіканка з вівсянки. Фото tutkatamka.com.ua

З цим рецептом впорається будь-хто

Вівсяні пластівці – це, мабуть, найпопулярніша та корисна страва на сніданок, справжнє джерело вітамінів та мінералів. У каші є також корисні харчові волокна, які підтримують здорове серце та кишечник, тому її потрібно їсти щодня. А страв із цієї каші – неймовірна кількість.

Однак іноді хочеться побалувати себе незвичайними стравами із продуктів, які є під рукою. Вівсянка і тут знадобиться! У такому разі на допомогу прийде рецепт Tutkatamka. Вони пропонують оригінальний рецепт запіканки з вівсяних пластівців. Страва виходить смачною та незвичайною.

Як приготувати запіканку з вівсяних пластівців

Інгредієнти:

  • 2 яблука;
  • 75 г вівсяних пластівців;
  • 85 г цукру;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 3 ч. л. кориці;
  • 300 мл молока;
  • 40 мл рослинної олії;
  • 1 яйце.

Спосіб приготування:

  1. Очищаємо яблука від шкірки, нарізаємо кубиками.
  2. Змішуємо їх у мисці з корицею, пластівцями, цукром та розпушувачем.
  3. В окремій мисці перемішуємо яйце, молоко та олію.
  4. Додаємо рідкі інгредієнти в сухі та перемішуємо.
  5. Форму змащуємо олією і випікаємо 30 хвилин при 180 градусах. Подавати запіканку краще холодною.
Теги:
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