З вівсянки — у запіканку: несподіваний рецепт із пластівців
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З цим рецептом впорається будь-хто
Вівсяні пластівці – це, мабуть, найпопулярніша та корисна страва на сніданок, справжнє джерело вітамінів та мінералів. У каші є також корисні харчові волокна, які підтримують здорове серце та кишечник, тому її потрібно їсти щодня. А страв із цієї каші – неймовірна кількість.
Однак іноді хочеться побалувати себе незвичайними стравами із продуктів, які є під рукою. Вівсянка і тут знадобиться! У такому разі на допомогу прийде рецепт Tutkatamka. Вони пропонують оригінальний рецепт запіканки з вівсяних пластівців. Страва виходить смачною та незвичайною.
Як приготувати запіканку з вівсяних пластівців
Інгредієнти:
- 2 яблука;
- 75 г вівсяних пластівців;
- 85 г цукру;
- 2 ч. л. розпушувача;
- 3 ч. л. кориці;
- 300 мл молока;
- 40 мл рослинної олії;
- 1 яйце.
Спосіб приготування:
- Очищаємо яблука від шкірки, нарізаємо кубиками.
- Змішуємо їх у мисці з корицею, пластівцями, цукром та розпушувачем.
- В окремій мисці перемішуємо яйце, молоко та олію.
- Додаємо рідкі інгредієнти в сухі та перемішуємо.
- Форму змащуємо олією і випікаємо 30 хвилин при 180 градусах. Подавати запіканку краще холодною.