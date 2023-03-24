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Вітамінний заряд на весь день: рецепт корисного медового напою з хурмою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Джерело вітамін — медовий напій з хурмою
Джерело вітамін — медовий напій з хурмою. Фото shuba.life

Кілька інгредієнтів, а користі дуже багато

Навесні нерідко нам не вистачає вітамінів — ми часто відчуваємо слабкість, запаморочення або головний біль. Це можна легко виправити за допомогою смачних та корисних напоїв.

Сьогодні — чудовий день, щоб приготувати чудовий медовий напій. За рецептом Shuba.life у його складі лише кілька інгредієнтів — соковита хурма, солодкий мед, гострий корінь імбиру та пряна кориця. Такий напій порадує око веселим кольором, ніс – приємним ароматом та порадує вас ніжним смаком.

Як приготувати медовий напій з хурми

Інгредієнти:

  1. хурма — 3 шт.;
  2. мед рідкий — 60 г;
  3. корінь імбиру свіжий — 10 г;
  4. кориця, палички — 1 шт.;
  5. цукор — 80 г;
  6. вода 600 мл.

Спосіб приготування:

  1. Хурму помийте, видаліть плодоніжки та кісточки, наріжте скибочками. Імбир очистіть та наріжте тонкими пластинками.
  2. У каструлю з водою додайте шматочки імбиру та доведіть до кипіння. Варіть на маленькому вогні 5 хвилин. Потім імбир видаліть шумівкою.
  3. Покладіть цукор в імбирну воду і мішайте до повного його розчинення. Додайте скибочки хурми, паличку кориці та мед. Доведіть до кипіння та проваріть ще 5 хвилин. Паличку кориці викиньте.
  4. Дайте настоятися 1 годину під кришкою. Розлийте готовий напій у склянки та подавайте. Смачного!

До речі, "Телеграф" також ділився рецептом домашньої "Фанти". За 10 хвилин можна приготувати такий напій, що не відрізниш від магазинного.

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