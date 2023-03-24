Вітамінний заряд на весь день: рецепт корисного медового напою з хурмою

Кілька інгредієнтів, а користі дуже багато

Навесні нерідко нам не вистачає вітамінів — ми часто відчуваємо слабкість, запаморочення або головний біль. Це можна легко виправити за допомогою смачних та корисних напоїв.

Сьогодні — чудовий день, щоб приготувати чудовий медовий напій. За рецептом Shuba.life у його складі лише кілька інгредієнтів — соковита хурма, солодкий мед, гострий корінь імбиру та пряна кориця. Такий напій порадує око веселим кольором, ніс – приємним ароматом та порадує вас ніжним смаком.

Як приготувати медовий напій з хурми

Інгредієнти:

хурма — 3 шт.; мед рідкий — 60 г; корінь імбиру свіжий — 10 г; кориця, палички — 1 шт.; цукор — 80 г; вода 600 мл.

Спосіб приготування:

Хурму помийте, видаліть плодоніжки та кісточки, наріжте скибочками. Імбир очистіть та наріжте тонкими пластинками. У каструлю з водою додайте шматочки імбиру та доведіть до кипіння. Варіть на маленькому вогні 5 хвилин. Потім імбир видаліть шумівкою. Покладіть цукор в імбирну воду і мішайте до повного його розчинення. Додайте скибочки хурми, паличку кориці та мед. Доведіть до кипіння та проваріть ще 5 хвилин. Паличку кориці викиньте. Дайте настоятися 1 годину під кришкою. Розлийте готовий напій у склянки та подавайте. Смачного!

До речі, "Телеграф" також ділився рецептом домашньої "Фанти". За 10 хвилин можна приготувати такий напій, що не відрізниш від магазинного.