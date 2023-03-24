Замість набридлих котлет: рецепт незвичайного м’ясного рулету "Павлине око"

Підійде як закуска або основна страва

Хочеться прикрасити стіл яскравою та ефектною стравою? Тоді вам на допомогу прийдуть м’ясні рулети. Вони завжди виглядають ефектно і добре сприймаються гостями. А якщо рулет буде ще й незвичайно оформлений, ви отримаєте масу компліментів.

Курячий рулет "Павлине око" чудовий варіант для такого випадку. Nyamki ділиться рецептом святкової закуски.

Як приготувати м’ясний рулет "Павлине око"

Інгредієнти

Для рулету:

500 г м’ясного фаршу;

2 сирих яйця;

1 зубчик часнику;

1 ч. л. кардамону;

1 ч. л. червоного меленого перцю;

1 ч. л. чорного меленого перцю;

1 ч. л. подрібненої сухої петрушки;

2 ч. л. гірчиці;

сіль на смак.

Для заповнення:

6 скибочок курячої шинки;

6 шт. варених яєць;

сухі трави подрібнені.

Спосіб приготування:

Фарш викласти у велику миску, додати 2 сирі яйця, подрібнений часник, спеції, сіль і гірчицю. Перемішати та розім’яти руками. Глибоку форму для запікання застелити фольгою та злегка змастити олією. По краях необхідно залишити запас фольги, щоб можна було загорнути рулет. На фольгу рівним шаром викласти половину фаршу. Потім ложкою зробити виїмки у фарші — туди потрібно буде укладати яйця. На фарш одним шаром викласти скибочки тонко нарізаної шинки. Трохи обрізати краї біля яєць, помістити їх впритул один до одного. У вас повинен вийти рівний яєчний ролик. Зверху на ролик покласти скибочки шинки, що залишилися, повністю загорнувши в них яйця. На шинку нанести половину м’ясного фаршу, що залишилася, і за допомогою фольги сформувати рулет, зверху посипати сумішшю сухих трав. Поставити в духовку та випікати при 200°С близько 40 хвилин. М’ясо має бути готовим усередині та з рум’яною скоринкою зовні. Готовий рулет вийняти з духовки, остудити та нарізати порційними скибочками.

До речі, з м’ясом можна також приготувати смачні пиріжки. Вони точно стануть вашими улюбленими.