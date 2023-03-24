Замість набридлих котлет: рецепт незвичайного м’ясного рулету "Павлине око"
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Підійде як закуска або основна страва
Хочеться прикрасити стіл яскравою та ефектною стравою? Тоді вам на допомогу прийдуть м’ясні рулети. Вони завжди виглядають ефектно і добре сприймаються гостями. А якщо рулет буде ще й незвичайно оформлений, ви отримаєте масу компліментів.
Курячий рулет "Павлине око" чудовий варіант для такого випадку. Nyamki ділиться рецептом святкової закуски.
Як приготувати м’ясний рулет "Павлине око"
Інгредієнти
Для рулету:
- 500 г м’ясного фаршу;
- 2 сирих яйця;
- 1 зубчик часнику;
- 1 ч. л. кардамону;
- 1 ч. л. червоного меленого перцю;
- 1 ч. л. чорного меленого перцю;
- 1 ч. л. подрібненої сухої петрушки;
- 2 ч. л. гірчиці;
- сіль на смак.
Для заповнення:
- 6 скибочок курячої шинки;
- 6 шт. варених яєць;
- сухі трави подрібнені.
Спосіб приготування:
- Фарш викласти у велику миску, додати 2 сирі яйця, подрібнений часник, спеції, сіль і гірчицю. Перемішати та розім’яти руками.
- Глибоку форму для запікання застелити фольгою та злегка змастити олією. По краях необхідно залишити запас фольги, щоб можна було загорнути рулет. На фольгу рівним шаром викласти половину фаршу.
- Потім ложкою зробити виїмки у фарші — туди потрібно буде укладати яйця. На фарш одним шаром викласти скибочки тонко нарізаної шинки.
- Трохи обрізати краї біля яєць, помістити їх впритул один до одного. У вас повинен вийти рівний яєчний ролик.
- Зверху на ролик покласти скибочки шинки, що залишилися, повністю загорнувши в них яйця.
- На шинку нанести половину м’ясного фаршу, що залишилася, і за допомогою фольги сформувати рулет, зверху посипати сумішшю сухих трав.
- Поставити в духовку та випікати при 200°С близько 40 хвилин. М’ясо має бути готовим усередині та з рум’яною скоринкою зовні.
- Готовий рулет вийняти з духовки, остудити та нарізати порційними скибочками.
До речі, з м’ясом можна також приготувати смачні пиріжки. Вони точно стануть вашими улюбленими.