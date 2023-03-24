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Півгодини — і готово: рецепт "ледачого" сирника в духовці

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Готується просто, з'їдається - швидко
Готується просто, з'їдається - швидко. Фото Твоє Місто

Дуже простий рецепт

Всі люблять сирники-оладки, але стояти і смажити їх не любить ніхто. Для різноманіття пропонуємо приготувати сирник у духовці. Він просто готується, а потім його можна порізати порційно — і будуть ті ж сирники, тільки корисніші, адже приготовані без олії.

Новини Ю поділились рецептом класичного для Львівщини сирника у вигляді запіканки. Це ідеальна альтернатива порційним сирникам — виходить і простіше, і здоровіше.

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир — 1 кг
  • яйця — 4
  • цукор — 200 г
  • ванільний цукор — 20 г
  • манна крупа — 4 столові ложки
  • родзинки або зацукровані ягоди — на свій смак

Спосіб приготування:

  1. Всі інгредієнти вкиньте у чашу блендера та змішайте. Важливий нюанс — попри те, що цукру в рецепті є норма, завжди можна додати менше або більше на свій смак.
  2. Якщо бажаєте, додайте родзинки або цукати. Підійдуть і ягоди з варення, але тоді треба додати менше цукру.
  3. Викладіть тісто у форму для кекса. Зверху полийте розтопленим маслом — щоб була золота скоринка.
  4. Поставте у духовку, розігріту до 180 градусів. Час приготування — 30-40 хвилин.

Коли сирник охолоне, він готовий до вживання. Подавати його можна з шоколадом, ягодами чи сметаною. А наступного разу спробуйте приготувати смачні сирні палички — там теж простий рецепт і нічого не потрібно ліпити.

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#Випічка #Сирники #Рецепти