Півгодини — і готово: рецепт "ледачого" сирника в духовці

Дуже простий рецепт

Всі люблять сирники-оладки, але стояти і смажити їх не любить ніхто. Для різноманіття пропонуємо приготувати сирник у духовці. Він просто готується, а потім його можна порізати порційно — і будуть ті ж сирники, тільки корисніші, адже приготовані без олії.

Новини Ю поділились рецептом класичного для Львівщини сирника у вигляді запіканки. Це ідеальна альтернатива порційним сирникам — виходить і простіше, і здоровіше.

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 1 кг

яйця — 4

цукор — 200 г

ванільний цукор — 20 г

манна крупа — 4 столові ложки

родзинки або зацукровані ягоди — на свій смак

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти вкиньте у чашу блендера та змішайте. Важливий нюанс — попри те, що цукру в рецепті є норма, завжди можна додати менше або більше на свій смак. Якщо бажаєте, додайте родзинки або цукати. Підійдуть і ягоди з варення, але тоді треба додати менше цукру. Викладіть тісто у форму для кекса. Зверху полийте розтопленим маслом — щоб була золота скоринка. Поставте у духовку, розігріту до 180 градусів. Час приготування — 30-40 хвилин.

Коли сирник охолоне, він готовий до вживання. Подавати його можна з шоколадом, ягодами чи сметаною. А наступного разу спробуйте приготувати смачні сирні палички — там теж простий рецепт і нічого не потрібно ліпити.