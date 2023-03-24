Замість магазинного майонезу: рецепт незвичного соусу з квасолі

Виходить і смачно, і корисно

Як би ми не любили майонез, це явно не найкращий продукт для щоденного вживання. Байдуже, купуємо ми соус у магазині чи готуємо самі. До речі, вчені виявили, що у деяких випадках саморобний майонез може принести більше шкоди, ніж готовий.

Тому радимо спробувати щось інше, тим паче, що кулінарний світ вщент наповнений різними соусами, серед яких точно можна знайти свій.

Pixelinform радить спробувати як альтернативу майонезу соус із консервованої квасолі. Звичайнісінька біла квасоля містить вітаміни А, Е, PP, С, групи В, амінокислоти, а також магній, натрій та йод.

Інгредієнти:

1 банка консервованої білої квасолі

2 ст. л. лимонного соку

1 ч. л. гірчиці

100 мл оливкової олії

сіль і перець

Покроковий рецепт:

Відкиньте вміст банки на друшляк, щоб повністю стік розсіл. Подрібніть квасолю у блендері або пропустіть через м’ясорубку. В отримане пюре додаємо лимонний сік і гірчицю, сіль і перець. Все ретельно перемішуємо. До маси додаємо оливкову олію. Соус збиваємо міксером або блендером. Після цього його слід потримати годину в холодильнику — і готово.

В чистій закритій банці в холодильнику такий соус "живе" декілька діб. Він поживний і дуже смачний. І вигідно виділяється серед інших альтернатив майонезу.