Тільки скумбрія та трохи маринаду: як запекти рибу, щоб вона була ідеальною

Готувати її настільки легко, що ви можете це робити чи не кожен день

Скумбрія – дуже корисна та смачна риба. Вона містить величезну кількість корисних речовин, серед яких вітаміни групи А і В, а також фосфор, магній, калій. Але ви запікали скумбрію лише за одним рецептом і не знаєте, як приготувати її іншим способом? Радимо запекти філе скумбрії в гірчично-соєвому маринаді.

Маринад за рецептом Smachno.ua збагатить смак скумбрії пікантними нотками та пом’якшить текстуру риби. В результаті ви отримаєте смачну страву, приготування якої займе зовсім небагато часу.

Як приготувати скумбрію в гірчично-соєвому маринаді

Інгредієнти:

скумбрія — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

соєвий соус — 3 ст. л.;

гірчиця — 2 ст.л.;

майонез 2 ст.

Спосіб приготування:

У скумбрії видаляємо голову та нутрощі. Рибу мою і ріжемо на шматки. Цибулю чистимо і нарізаємо кільцями. Гірчицю, соєвий соус і майонез змішуємо, кожен шматочок обмочуємо в соусі і залишаємо маринуватися скумбрію на 20 хвилин. Духовку розігріваємо до 190°С. Форму, де буде скумбрія, змащуємо олією, викладаємо туди цибулю, потім скумбрію. Зверху поливаємо все соусом і ставимо рибу в духовку на середню полицю. Запікаємо рибу 25-30 хвилин. Скумбрія, запечена у гірчично-соєвому соусі, готова! Подавайте скумбрію з ніжним вершковим пюре та свіжою салатною зеленню.

Для тих, хто любить рибу, але не любить її чистити, є маленька хитрість. Завдяки їй процес очищення риби займе лише хвилину.