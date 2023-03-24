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Як прикрасити випічку: готуємо ароматні цукати з апельсинових кірок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Солодкі цукати
Солодкі цукати. Фото jisty.com.ua

Обійдемося без тривалого вимочування апельсинових кірок

Цукати з апельсинових шкірок – це смачне та корисне частування. Їх можна використовувати для прикрашання випічки або їсти як самостійну страву.

У магазині не завжди зустрінеш натуральні цукати, без ароматизаторів, консервантів та барвників. Тоді ми маємо один вихід — приготувати їх вдома.

Класичний спосіб приготування цукатів з апельсинових шкірок займає кілька днів: спочатку їх кілька днів вимочують, потім довго варять. А за рецептом Jisty ми зробимо цукати за день.

Як приготувати цукати з апельсинових шкірок

Інгредієнти:

  • шкірки від 5 апельсинів;
  • 2 склянки цукру;
  • сік одного лимона;
  • вода;
  • цукрова пудра чи дрібний цукор.

Спосіб приготування:

  1. Апельсинові шкірки покласти в каструлю, залити 2,5 л холодної води.
  2. Довести до кипіння, поварити шкурки 10 хвилин, відкинути на друшляк і поставити під проточну холодну воду.
  3. Коли шкірки повністю охолонуть, всі ці дії повторити: залити водою, довести до кипіння, поварити, відкинути на друшляк і охолодити.
  4. Після третьої процедури дати воді стекти та порізати апельсинові шкірки на смужки шириною приблизно 5 мм.
  5. У каструлю насипати дві склянки цукру та розчинити його в склянці гарячої води. Закип’ятити сироп і опустити в нього цитрусові смужки.
  6. Варити цукати на малому вогні 40-60 хвилин, поки сироп не увариться майже повністю. Ближче до кінця варіння вичавити в сироп лимонний сік.
  7. Коли шкірка стане майже прозорою, а сиропу залишиться зовсім небагато, відкинути цукати на друшляк, щоб стекла рідина.
  8. Розкласти цукати на лист, застелений пергаментом для випічки та дати висохнути протягом 2 годин.
  9. Готові цукати обваляти у цукровій пудрі чи цукрі.
  10. Цукати за цим рецептом можна приготувати з лимонних, мандаринових і навіть з грейпфрутових шкурок.

А от якщо залишити небагато цукатів до Великодня, то можна прикрасити ними випічку

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#Рецепт #Цукати #Готуємо вдома