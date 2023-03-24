Як прикрасити випічку: готуємо ароматні цукати з апельсинових кірок
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Обійдемося без тривалого вимочування апельсинових кірок
Цукати з апельсинових шкірок – це смачне та корисне частування. Їх можна використовувати для прикрашання випічки або їсти як самостійну страву.
У магазині не завжди зустрінеш натуральні цукати, без ароматизаторів, консервантів та барвників. Тоді ми маємо один вихід — приготувати їх вдома.
Класичний спосіб приготування цукатів з апельсинових шкірок займає кілька днів: спочатку їх кілька днів вимочують, потім довго варять. А за рецептом Jisty ми зробимо цукати за день.
Як приготувати цукати з апельсинових шкірок
Інгредієнти:
- шкірки від 5 апельсинів;
- 2 склянки цукру;
- сік одного лимона;
- вода;
- цукрова пудра чи дрібний цукор.
Спосіб приготування:
- Апельсинові шкірки покласти в каструлю, залити 2,5 л холодної води.
- Довести до кипіння, поварити шкурки 10 хвилин, відкинути на друшляк і поставити під проточну холодну воду.
- Коли шкірки повністю охолонуть, всі ці дії повторити: залити водою, довести до кипіння, поварити, відкинути на друшляк і охолодити.
- Після третьої процедури дати воді стекти та порізати апельсинові шкірки на смужки шириною приблизно 5 мм.
- У каструлю насипати дві склянки цукру та розчинити його в склянці гарячої води. Закип’ятити сироп і опустити в нього цитрусові смужки.
- Варити цукати на малому вогні 40-60 хвилин, поки сироп не увариться майже повністю. Ближче до кінця варіння вичавити в сироп лимонний сік.
- Коли шкірка стане майже прозорою, а сиропу залишиться зовсім небагато, відкинути цукати на друшляк, щоб стекла рідина.
- Розкласти цукати на лист, застелений пергаментом для випічки та дати висохнути протягом 2 годин.
- Готові цукати обваляти у цукровій пудрі чи цукрі.
- Цукати за цим рецептом можна приготувати з лимонних, мандаринових і навіть з грейпфрутових шкурок.
А от якщо залишити небагато цукатів до Великодня, то можна прикрасити ними випічку