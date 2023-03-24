Як прикрасити випічку: готуємо ароматні цукати з апельсинових кірок

Обійдемося без тривалого вимочування апельсинових кірок

Цукати з апельсинових шкірок – це смачне та корисне частування. Їх можна використовувати для прикрашання випічки або їсти як самостійну страву.

У магазині не завжди зустрінеш натуральні цукати, без ароматизаторів, консервантів та барвників. Тоді ми маємо один вихід — приготувати їх вдома.

Класичний спосіб приготування цукатів з апельсинових шкірок займає кілька днів: спочатку їх кілька днів вимочують, потім довго варять. А за рецептом Jisty ми зробимо цукати за день.

Як приготувати цукати з апельсинових шкірок

Інгредієнти:

шкірки від 5 апельсинів;

2 склянки цукру;

сік одного лимона;

вода;

цукрова пудра чи дрібний цукор.

Спосіб приготування:

Апельсинові шкірки покласти в каструлю, залити 2,5 л холодної води. Довести до кипіння, поварити шкурки 10 хвилин, відкинути на друшляк і поставити під проточну холодну воду. Коли шкірки повністю охолонуть, всі ці дії повторити: залити водою, довести до кипіння, поварити, відкинути на друшляк і охолодити. Після третьої процедури дати воді стекти та порізати апельсинові шкірки на смужки шириною приблизно 5 мм. У каструлю насипати дві склянки цукру та розчинити його в склянці гарячої води. Закип’ятити сироп і опустити в нього цитрусові смужки. Варити цукати на малому вогні 40-60 хвилин, поки сироп не увариться майже повністю. Ближче до кінця варіння вичавити в сироп лимонний сік. Коли шкірка стане майже прозорою, а сиропу залишиться зовсім небагато, відкинути цукати на друшляк, щоб стекла рідина. Розкласти цукати на лист, застелений пергаментом для випічки та дати висохнути протягом 2 годин. Готові цукати обваляти у цукровій пудрі чи цукрі. Цукати за цим рецептом можна приготувати з лимонних, мандаринових і навіть з грейпфрутових шкурок.

А от якщо залишити небагато цукатів до Великодня, то можна прикрасити ними випічку